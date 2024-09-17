"На мене чекає довгий шлях". Відома топ-модель повідомила, що у неї рак

Італійська модель Б'янка Балті повідомила, що у неї виявили рак яєчників третьої стадії. Два роки тому вона пройшла через профілактичну мастектомію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

40-річна модель опублікувала кілька фото з лікарняної палати.

"Минулої неділі мене поклали у відділення невідкладної допомоги, де з'ясувалося, що болі в животі спричинені раком яєчників третьої стадії. Це був тиждень, сповнений страху, болю і сліз, але насамперед любові, надії, сміху і сили. На мене чекає довгий шлях, але я знаю, що здолаю його", - поділилася вона.

Б'янка Балті (фото: instagram.com/biancabalti)

За її словами, у неї так багато сил, що вона готова поділитися ними з усіма, хто їх потребує, насамперед зі своїми доньками.

Два роки тому Бьянка Балті, подібно до Анджеліни Джолі кількома роками раніше, пройшла через профілактичну подвійну мастектомію після виявлення в неї генетичної мутації Brca1.

Ця мутація значно збільшує ймовірність розвитку раку грудей або яєчників (а іноді й обох захворювань). Однак зірка тоді вирішила не видаляти яєчники, оскільки сподівалася ще народити дітей.

Б'янка Балті (фото: instagram.com/biancabalti)

Профілактичну операцію Балті перенесла, як сама розповідала, через те, що не готова була ризикувати: вона не могла собі дозволити захворіти, бо мала забезпечувати своїх доньок.

Їх у неї дві: Матильда - від колишнього чоловіка Крістіана Лучілі і Мія від нинішнього чоловіка Метта Макроя, з яким вони одружилися у 2017 році.

Б'янка Балті з дітьми (фото: instagram.com/biancabalti)