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Повернення 90-х? В Івано-Франківську вчинили замах на кримінального авторитета

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Івано-Франківськ, Вівторок 27 червня 2023 16:43
Повернення 90-х? В Івано-Франківську вчинили замах на кримінального авторитета В Івано-Франківську вчинили замах на кримінального авторитета (Колаж styler)
Автор: Анна Шиканова

В Івано-Франківську сталася стрілянина у приміщенні спортивного клубу. Невідомий чоловік через вікно вистрілив у відвідувача клубу. Потерпілого доправили до лікарні.

Виявилось, що постраждалий відвідувач спортклубу – це відомий кримінальний авторитет. Що про нього відомо – читайте у матеріалі нижче.

За даними ЗМІ, постріл стався, коли чоловік наблизився до вікна. Відео пострілу снайпера вже з'явилося у соціальних мережах. Постраждалого госпіталізували з пораненням в ділянці черевної порожнини.

Виявилося, що підстрелили Івана Климовича, відомого кримінального авторитета по кличці Храм. Повідомляється про кілька епізодів, до яких він може бути причетний.

У 2019-2020 його банда взяла під контроль центральний ринок Івано-Франківська та довго його контролювала.

Восени 2021 року у Чернівцях банда розстріляла автомобіль, поранивши чоловіка та жінку.

У січні 2022 року було підірвано автомобіль BMW X5 у селі Крихівці під Івано-Франківськом.

У червні 2022 року угруповання затримали у центрі за підозрою у викраденні підприємців, погрозах убивством та вимогам переписати фірму на їхню підставну особу. Климовича тоді відправили під нічний домашній арешт.

Наразі він перебуває у лікарні і йому надають усю необхідну медичну допомогу. А поліція займається пошуками снайпера, який здійснив постріл.

До речі, раніше ми писали про те, що відомо про справу зі смертельною ДТП із нацгвардійцем.

А ще розповідали про те, що в Одесі затримано двох чоловіків, які знімали російські фейки про ЗСУ.

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Івано-Франківськ замах Стрільба Кримінальна справа