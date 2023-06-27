Возвращение 90-х? В Ивано-Франковске совершили покушение на криминального авторитета

В Ивано-Франковске произошла стрельба в помещении спортивного клуба . Неизвестный мужчина через окно выстрелил в посетителя клуба. Пострадавшего доставили в больницу.

Оказалось, что пострадавший посетитель спортклуба - это известный криминальный авторитет. Что о нем известно - читайте в материале ниже.

По данным СМИ, выстрел произошел, когда мужчина подошел к окну. Видео выстрела снайпера уже появилось в социальных сетях. Пострадавшего госпитализировали с ранением в области брюшной полости.

Оказалось, что подстрелили Ивана Климовича, более известного как криминального авторитета по кличке Храм. Сообщается о нескольких эпизодах, к которым он может быть причастен.

В 2019-2020 его банда взяла под контроль центральный рынок Ивано-Франковска и долго его контролировала.

Осенью 2021 в Черновцах банда расстреляла автомобиль, ранив мужчину и женщину.

В январе 2022 года был подорван автомобиль BMW X5 в селе Криховцы под Ивано-Франковском.

В июне 2022 года группировку задержали в центре по подозрению в похищении предпринимателей, угрозах убийством и требованиям переписать фирму на их подставное лицо. Климовича тогда отправили под ночной домашний арест.

Сейчас он находится в больнице и ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. А полиция занимается поисками снайпера, который совершил выстрел.