Потужний процесор і не тільки. З'явилися перші подробиці про майбутній смартфон від Xiaomi: яким він буде

Що відомо про майбутній флагман

Крім потужних характеристик, Xiaomi 15 Pro обіцяє вразити користувачів ультратонкими екранними рамками всього 0,6 мм, що значно менше ніж у iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max. Цей китайський флагман може встановити рекордне співвідношення площі дисплея до передньої панелі.

Ще однією відмінністю пристрою стане вбудований в екран ультразвуковий сканер відбитків пальців, який за обіцянками розробників повинен бути більшим і надійнішим в порівнянні з оптичним аналогом.

Крім того, Xiaomi 15 Pro надасть своїм користувачам супутниковий зв'язок - функцію, яку Apple впровадила у серію iPhone 14 ще у 2022 році. Китайський апарат забезпечить двосторонню передачу повідомлень завдяки Snapdragon X80, першому модему Qualcomm з такою технологією.

Інсайдер додав, що презентація флагмана запланована на жовтень, що не дивно з огляду на те, що раніше глава Qualcomm оголосив про випуск Snapdragon 8 Gen 4 того ж місяця. На даний момент немає інформації про ціни на смартфон, але можна припустити, що пристрій буде коштувати недешево.