Мощный процессор и не только. Появились первые подробности про будущий смартфон от Xiaomi: каким он будет

После успешного выпуска смартфонов Xiaomi 14 на мировой рынок, компания уже приступила к разработке следующего поколения своих основных флагманских устройств. Свежие утечки предоставляют некоторые ранние подробности про будущий Xiaomi 15 Pro.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущее издательство в области технологий Wccftech.
Помимо мощных характеристик, Xiaomi 15 Pro обещает поразить пользователей ультратонкими экранными рамками всего 0,6 мм, что значительно меньше, чем у iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Этот китайский флагман может установить рекордное соотношение площади дисплея к лицевой панели.
Еще одной отличительной чертой устройства станет встроенный в экран ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который по обещаниям разработчиков должен быть более крупным и надежным по сравнению с оптическим аналогом.
Кроме того, Xiaomi 15 Pro предоставит своим пользователям спутниковую связь - функцию, которую Apple внедрила в серию iPhone 14 ещё в 2022 году. Китайский аппарат обеспечит двустороннюю передачу сообщений благодаря Snapdragon X80, первому модему от Qualcomm с такой технологией.
Инсайдер добавил, что презентация флагмана запланирована на октябрь, что неудивительно, учитывая, что ранее глава Qualcomm объявил о выпуске Snapdragon 8 Gen 4 в том же месяце. На данный момент нет информации о ценах на смартфон, но явно можно предположить, что устройство будет стоить недешево.
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