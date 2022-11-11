Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)

Визволення Херсона вже офіційно підтвердили українські військові. Саме місто ще поки що не повністю зачищене й очікується, що російські окупанти залишили чимало "неприємних сюрпризів" у вигляді мін. Однак сьогодні для мешканців Херсона та всієї решти України справжнє свято – місто звільнене.
І на це одразу ж відреагували українські бренди. Соціальними мережами прокотився справжній флешмоб з кавунчиками. Дивіться у добірці Styler, хто змінив свої аватарки.
Першими, звичайно ж, відреагували Нова Пошта та Укрпошта. Обидві організації намагаються надати свої послуги громадянам звільнених територій та так швидко, що про це вже українці жартують у мережі.
До речі, раніше ми писали, як жителі Херсона зустрічають українську армію.
А ще розповідали, що відомо про ситуацію в Херсоні на цей момент.