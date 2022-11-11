Потужний флешмоб на підтримку Херсона: як відреагували українські бренди (фото)

Першими, звичайно ж, відреагували Нова Пошта та Укрпошта. Обидві організації намагаються надати свої послуги громадянам звільнених територій та так швидко, що про це вже українці жартують у мережі.

Далі підтягнулися великі супермаркети, постачальники товарів та послуг. Майже у всіх у соціальних мережах змінилися аватарки. А в деяких навіть з'явилися різні картинки – у Facebook, Instagram та Twitter.

Не відстають від них і представники органів влади – кавуни з'явилися у багатьох сторінках у соціальних мережах.