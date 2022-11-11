Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)

Первыми, конечно же, отреагировали Новая Почта и Укрпочта. Обе организации стараются предоставить свои услуги гражданам освобожденных территорий, да так быстро, что об этом уже украинцы шутят в сети.

Далее подтянулись крупные супермаркеты, поставщики товаров и услуг. Почти у всех в социальных сетях поменялись аватарки. А у некоторых даже появились разные картинки - в Facebook, Instagram и Twitter.

Не отстают от них и представители органов власти - арбузики появились у многих на страницах в социальных сетях.