Мощный флешмоб в поддержку Херсона: как отреагировали украинские бренды (фото)

Освобождение Херсона уже официально подтвердили украинские военные. Сам город еще пока не полностью зачищен и ожидается, что российские оккупанты оставили немало "неприятных сюрпризов" в виде мин. Однако сегодня для жителей Херсона и всей остальной Украины настоящий праздник - город освобожден.
И на это сразу же отреагировали украинские бренды. По социальным сетям прокатился настоящий флешмоб с арбузиками. Смотрите в подборке Styler, кто поменял свои аватарки.
Первыми, конечно же, отреагировали Новая Почта и Укрпочта. Обе организации стараются предоставить свои услуги гражданам освобожденных территорий, да так быстро, что об этом уже украинцы шутят в сети.
Кстати, ранее мы писали о том, как жители Херсона встречают украинскую армию.
А еще рассказывали о том, что известно о ситуации в Херсоне на данный момент.