Потужний антиоксидант: у яких продуктах, окрім моркви, міститься бета-каротин

Найвідомішим джерелом бета-каротину є морква, проте існує чимало інших продуктів, які містять цю корисну речовину.

Солодка картопля (батат)

Батат містить значну кількість бета-каротину. Одна штука може забезпечити понад 400% добової норми вітаміну А, що робить його чудовою альтернативою моркві.

Гарбуз

Гарбуз не лише смачний, а й надзвичайно корисний. Він містить велику кількість бета-каротину, а також клітковину, яка покращує травлення. Його можна додавати в супи, каші або запікати.

Шпинат і листова зелень

Хоча зелень не має яскраво-оранжевого кольору, як морква, шпинат і капуста кейл багаті на бета-каротин. Це пояснюється тим, що зелений пігмент хлорофіл приховує його помаранчевий відтінок.

Червоний та жовтий перець

Ці овочі не лише прикрасять будь-яку страву, а й забезпечать організм великою дозою антиоксидантів, зокрема бета-каротину та вітаміну С.

Абрикоси та манго

Серед фруктів абрикоси та манго є одними з найбагатших джерел бета-каротину. Вони не тільки корисні, а й смачні, тому легко стануть частиною щоденного раціону.

Броколі

Окрім високого вмісту вітаміну С і клітковини, броколі також містить помітну кількість бета-каротину, який сприяє зміцненню імунітету.

Чому варто включати ці продукти в раціон?

Бета-каротин допомагає захищати організм від окислювального стресу, зменшує ризик розвитку хронічних захворювань і підтримує здоров’я очей. Регулярне вживання продуктів, багатих на цей антиоксидант, сприяє покращенню загального самопочуття та зміцненню імунітету.

Щоб отримати максимальну користь від бета-каротину, варто поєднувати ці продукти з джерелами здорових жирів, наприклад, оливковою олією або авокадо, оскільки він є жиророзчинним і краще засвоюється організмом у такій комбінації.