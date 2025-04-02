Потужний антиоксидант: у яких продуктах, окрім моркви, міститься бета-каротин
Бета-каротин - це природний пігмент і потужний антиоксидант, який необхідний для здоров’я шкіри, зору та імунної системи. Він є попередником вітаміну А і допомагає захищати організм від вільних радикалів.
В яких продуктах, окрім моркви, він міститься - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Найвідомішим джерелом бета-каротину є морква, проте існує чимало інших продуктів, які містять цю корисну речовину.
Солодка картопля (батат)
Батат містить значну кількість бета-каротину. Одна штука може забезпечити понад 400% добової норми вітаміну А, що робить його чудовою альтернативою моркві.
Гарбуз
Гарбуз не лише смачний, а й надзвичайно корисний. Він містить велику кількість бета-каротину, а також клітковину, яка покращує травлення. Його можна додавати в супи, каші або запікати.
Шпинат і листова зелень
Хоча зелень не має яскраво-оранжевого кольору, як морква, шпинат і капуста кейл багаті на бета-каротин. Це пояснюється тим, що зелений пігмент хлорофіл приховує його помаранчевий відтінок.
Червоний та жовтий перець
Ці овочі не лише прикрасять будь-яку страву, а й забезпечать організм великою дозою антиоксидантів, зокрема бета-каротину та вітаміну С.
Абрикоси та манго
Серед фруктів абрикоси та манго є одними з найбагатших джерел бета-каротину. Вони не тільки корисні, а й смачні, тому легко стануть частиною щоденного раціону.
Броколі
Окрім високого вмісту вітаміну С і клітковини, броколі також містить помітну кількість бета-каротину, який сприяє зміцненню імунітету.
Чому варто включати ці продукти в раціон?
Бета-каротин допомагає захищати організм від окислювального стресу, зменшує ризик розвитку хронічних захворювань і підтримує здоров’я очей. Регулярне вживання продуктів, багатих на цей антиоксидант, сприяє покращенню загального самопочуття та зміцненню імунітету.
Щоб отримати максимальну користь від бета-каротину, варто поєднувати ці продукти з джерелами здорових жирів, наприклад, оливковою олією або авокадо, оскільки він є жиророзчинним і краще засвоюється організмом у такій комбінації.
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В матеріалі використані джерела Eat this, not That, Mayo Clinic, Health.
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