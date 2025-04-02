Мощный антиоксидант: в каких продуктах, кроме моркови, содержится бета-каротин

Бета-каротин - это природный пигмент и мощный антиоксидант, который необходим для здоровья кожи, зрения и иммунной системы. Он является предшественником витамина А и помогает защищать организм от свободных радикалов.

В каких продуктах, кроме моркови, он содержится - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Самым известным источником бета-каротина является морковь, однако существует немало других продуктов, содержащих это полезное вещество.

Сладкий картофель (батат)

Батат содержит значительное количество бета-каротина. Одна штука может обеспечить более 400% суточной нормы витамина А, что делает его отличной альтернативой моркови.

Тыква

Тыква не только вкусная, но и чрезвычайно полезная. Она содержит большое количество бета-каротина, а также клетчатку, которая улучшает пищеварение. Ее можно добавлять в супы, каши или запекать.

Шпинат и листовая зелень

Хотя зелень не имеет ярко-оранжевого цвета, как морковь, шпинат и капуста кейл богаты бета-каротином. Это объясняется тем, что зеленый пигмент хлорофилл скрывает его оранжевый оттенок.

Красный и желтый перец

Эти овощи не только украсят любое блюдо, но и обеспечат организм большой дозой антиоксидантов, в частности бета-каротина и витамина С.

Абрикосы и манго

Среди фруктов абрикосы и манго являются одними из самых богатых источников бета-каротина. Они не только полезны, но и вкусны, поэтому легко станут частью ежедневного рациона.

Брокколи

Помимо высокого содержания витамина С и клетчатки, брокколи также содержит заметное количество бета-каротина, который способствует укреплению иммунитета.

Почему стоит включать эти продукты в рацион?

Бета-каротин помогает защищать организм от окислительного стресса, уменьшает риск развития хронических заболеваний и поддерживает здоровье глаз. Регулярное употребление продуктов, богатых этим антиоксидантом, способствует улучшению общего самочувствия и укреплению иммунитета.

Чтобы получить максимальную пользу от бета-каротина, стоит сочетать эти продукты с источниками здоровых жиров, например, оливковым маслом или авокадо, поскольку он является жирорастворимым и лучше усваивается организмом в такой комбинации.