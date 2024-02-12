Потужні цитати успішних людей, які будуть рухати вас вперед
Цитати досить часто можуть слугувати як спосіб мотивації, оскільки дуже часто нам потрібно лише почути правильні слова.
Про цитати, які будуть рухати вас вперед, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Purport в Instagram.
Потужні цитати для того, щоб рухатися вперед
В житті кожної людини буває багато моментів, коли ти відчуваєш, що втрачаєш той напрямок, який приводить до цілі. Хоча у тебе немає жодних причин сумніватися у собі. Це може бути банальне виснаження, нестача емоцій та фізичної активності. Адже життя - це рух.
У такі моменти кожному потрібно трішки натхнення, як того свіжого вітру, що розганяє хмари сумнівів і надає крила, щоб рухатися вперед.
Людям у такі моменти важливо почути сильні слова, їх можна шукати у книгах, можна почути від друзів, рідних та колег. Ніби це так просто, але не всі слова й цитати можуть дійсно спонукати до дій.
Психологи виділили такі цитати, які підштовхують до дій і ось як вони звучать:
- "Відправною точкою всіх досягнень - є бажання", - Наполеон Хілл
- "Усі наші мрії можуть стати реальністю, якщо у нас буде сміливість йти за ними", - Волт Дісней
- "Єдиною межею наших звершень завтра, є сумніви сьогодні", - Франклін Де Рузвельт
- "Хто ніколи не помилився, той ніколи не брався за щось нове", - Альберт Ейнштейн.
- "Найкращий метод, щоб почати щось робити – перестати говорити й почати робити", - Волт Дісней
- "Від життя ви отримуєте тільки те, що просите. Не бійтеся просити більше", - Опра Вінфрі
- "Нічого не досягне у житті той, хто не має сміливості ризикувати", - Мухаммед Алі
- "Щоб навчитись багато чому, потрібно братися відразу за небагато", - Джон Локк
- "Ви не зможете перетнути океан, якщо не наважитесь відплисти від берега", - Христофор Колумб.
Раніше ми розповідали про те, як закохатися у себе "по вуха".
Також читайте наш матеріал про те, як зрозуміти, що подруга вам заздрить.