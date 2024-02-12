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Потужні цитати успішних людей, які будуть рухати вас вперед

Понеділок 12 лютого 2024 22:10
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Потужні цитати успішних людей, які будуть рухати вас вперед Потужні цитати для того, щоб рухатися вперед (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Цитати досить часто можуть слугувати як спосіб мотивації, оскільки дуже часто нам потрібно лише почути правильні слова.

Про цитати, які будуть рухати вас вперед, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Purport в Instagram.

Потужні цитати для того, щоб рухатися вперед

В житті кожної людини буває багато моментів, коли ти відчуваєш, що втрачаєш той напрямок, який приводить до цілі. Хоча у тебе немає жодних причин сумніватися у собі. Це може бути банальне виснаження, нестача емоцій та фізичної активності. Адже життя - це рух.

У такі моменти кожному потрібно трішки натхнення, як того свіжого вітру, що розганяє хмари сумнівів і надає крила, щоб рухатися вперед.

Людям у такі моменти важливо почути сильні слова, їх можна шукати у книгах, можна почути від друзів, рідних та колег. Ніби це так просто, але не всі слова й цитати можуть дійсно спонукати до дій.

Психологи виділили такі цитати, які підштовхують до дій і ось як вони звучать:

  • "Відправною точкою всіх досягнень - є бажання", - Наполеон Хілл
  • "Усі наші мрії можуть стати реальністю, якщо у нас буде сміливість йти за ними", - Волт Дісней
  • "Єдиною межею наших звершень завтра, є сумніви сьогодні", - Франклін Де Рузвельт
  • "Хто ніколи не помилився, той ніколи не брався за щось нове", - Альберт Ейнштейн.
  • "Найкращий метод, щоб почати щось робити – перестати говорити й почати робити", - Волт Дісней
  • "Від життя ви отримуєте тільки те, що просите. Не бійтеся просити більше", - Опра Вінфрі
  • "Нічого не досягне у житті той, хто не має сміливості ризикувати", - Мухаммед Алі
  • "Щоб навчитись багато чому, потрібно братися відразу за небагато", - Джон Локк
  • "Ви не зможете перетнути океан, якщо не наважитесь відплисти від берега", - Христофор Колумб.

Раніше ми розповідали про те, як закохатися у себе "по вуха".

Також читайте наш матеріал про те, як зрозуміти, що подруга вам заздрить.

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