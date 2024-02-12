Як закохатися у себе "по вуха": дієві поради
Закохатися у себе - це дійсно складна задача, оскільки кожен з нас має сумніви в собі, своїх силах, багато чого собі забороняємо, бо про просто недооцінюємо себе і недостатньо кохаємо.
Про те, як закохатися у себе "по вуха", розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Психологія.uа в Instagram.
Як закохатися у себе "по вуха"
Для початку варто зрозуміти, що для себе ви - центр Всесвіту. У житті працює таке правило: спочатку ти в себе закохуєшся - потім всі інші. І в жодному разі не плутайте послідовність.
Розмовляйте і ставтеся до себе так, ніби ви голлівудська суперзірка, або римський імператор.
Усвідомте раз і назавжди: ви для себе - найважливіша людина на планеті.І лише ви можете зробити своє життя краще.
Мова йде не про самозакоханість, а про те, що любити себе варто з повним прийняттям, безумовно, пробачати собі все, що ви робите не так, все, чого ви не вмієте. І ви робите це для себе, для того, щоб відчути себе справжнього.
Тільки полюбивши себе, ви нарешті перестанете сидіти на узбіччі життя з простягнутою рукою.
Полюбити себе по-справжньому - це значить прийняти себе таким, яким ви є... з усіма примхами, косяками й шрамами. Ви перестанете нарешті шукати своє відображення в чужих очах, адже коли справді щось любиш - тобі все одно що про це кажуть інші.
Як закохатися у себе (фото: Freepik)
Ви ж чули таке: коли падає літак і вивалюються кисневі маски, в інструкції сказано, спочатку одягніть на себе. Без любові до себе, ви нікого не зможете зробити щасливим поки самі - нещасливі.
Для того, щоб закохатися у себе "по вуха", вам варто почати робити такі дії:
- піклуйтеся про себе в першу чергу в усьому
- цінуйте себе понад усе на світі
- не переживайте - це не егоїзм
- запам’ятайте, егоїсти себе не люблять
- заповніть свою душу любов'ю до країв, щоб ви самі у себе викликали відчуття захвату.
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