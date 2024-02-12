Мощные цитаты успешных людей, которые будут двигать вас вперед

Цитаты довольно часто могут служить как способ мотивации, поскольку очень часто нам нужно лишь услышать правильные слова.

О цитатах, которые будут двигать вас вперед, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Purport в Instagram.

Мощные цитаты для того, чтобы двигаться вперед

В жизни каждого человека бывает много моментов, когда ты чувствуешь, что теряешь направление, которое приводит к цели. Хотя у тебя нет никаких причин сомневаться в себе. Это может быть банальное истощение, нехватка эмоций и физической активности. Ведь жизнь – это движение.

В такие моменты каждому нужно немного вдохновения, как того свежего ветра, который разгоняет тучи сомнений и придает крылья, чтобы двигаться вперед.

Людям в такие моменты важно услышать сильные слова, их можно искать в книгах, услышать от друзей, родных и коллег. Как будто это так просто, но не все слова и цитаты могут действительно побуждать к действиям.

Психологи выделили такие цитаты, которые подталкивают к действиям и вот как они звучат: