Потужна магнітна буря знову накриває Землю: коли будуть боліти голови

Активна пляма на Сонці знову викликала сильні магнітні бурі, які охопили планету вже від понеділка, 10 червня. Вони будуть затяжними й можуть викликати погіршення самопочуття у багатьох людей на планеті.

Що відомо про цю потужну бурю та як вберегти своє здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що таке магнітна буря

Вибухи та спалахи, які відбуваються регулярно на Сонці, призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Ця енергія складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які здатні швидко переміщатися у просторі, у тому числі й в сторону Землі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається геомагнітна активність, яку вчені називають сонячними чи магнітними бурями.

Усі магнітні бурі мають класифікацію. До К-індексу 5 - слабкі та помірні бурі, які майже непомітні для жителів Землі. Від К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, які впливають на самопочуття людей.

І чим вище К-індекс - тим більше вплив бурі на життєдіяльність людини. При бурях К-індексу від 7 до 9 - можливий збій у роботі техніки, супутників, радіочастот, GPRS, вишок зв'язку. А ще при таких бурях можливі північні сяйва.

Що відомо про найближчу магнітну бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, потужна магнітна буря червоного рівня з К-індексом 6 почалася у понеділок зранку, 10 червня. Вона буде тривати 2-3 дні, і по деяким прогнозам - затримається до 12 червня. Тільки 13 червня магнітосфера стабілізується.

За більш ранніми прогнозами спеціалістів, 9-11 червня нас мала очікувати помірна магнітна буря. Однак вплив спалахів на Сонці став сильнішим. Ще одна потужна магнітна буря накриє Землю також цього тижня - 15 червня. Вона також досягне червоного рівня К-індексу 5-6.

"Заздалегідь передбачити магнітні бурі ми практично не можемо. Астрономи знають, що спалахи бувають, коли на сонці з'являється велика група плям. Після їх появи - спалах може статись у будь-яку годину", пояснила викладачка Національного центру аерокосмічної освіти Людмила Марченко у коментарі для "Суспільне".

Влив магнітної бурі на людину

У світі проведено чимало досліджень на тему впливу магнітних бур на життєдіяльність людини й деякі з них такий зв'язок довели. Магнітні бурі червоного рівня можуть впливати на самопочуття людини та її настрій.

Оскільки Сонце та Земля мають свої магнітні поля, під час спалахів вони починають взаємодіяти.

"Кожен з нас - носій власних електромагнітних полів, тобто електрокардіограму ми можемо зняти завдяки тому, що кров - електроліт, і вона таким чином взаємодіє з електромагнітним полем. І для людей у граничних станах дійсно спалах може спричинити негативні наслідки. Тому треба себе берегти", - розповіла фахівець.

У такі дні люди значно частіше скаржаться на головні болі, погіршення самопочуття, поганий настрій та звертаються за допомогою до лікарів, особливо терапевтів та кардіологів.

Найчастіші скарги:

Головний біль

Мігрень

Запаморочення

Слабкість

Втома

Сонливість вдень

Проблеми зі сном вночі

Порушення концентрації

Туман в голові

Швидка втомлюваність

Стрибки артеріального тиску

Проблеми з серцево-судинною системою

Погіршення настрою

Підвищена дратівливість

Прояви агресії

Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму захиститися від магнітних бур

На дні магнітних бур лікарі дають зазвичай загальні рекомендації, які можуть зменшити вплив та підтримати організм.

Що вони радять: