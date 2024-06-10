ua en ru
Пн, 10 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мощная магнитная буря снова накрывает Землю: когда будут болеть головы

Понедельник 10 июня 2024 14:00
UA EN RU
Мощная магнитная буря снова накрывает Землю: когда будут болеть головы Магнитная буря червевого уровня накрыла Землю (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Активное пятно на Солнце снова вызвало сильные магнитные бури, охватившие планету уже с понедельника, 10 июня. Они будут затяжными и могут вызвать ухудшение самочувствия у многих людей на планете.

Что известно об этой мощной буре и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

Взрывы и взрывы, которые происходят регулярно на Солнце, приводят к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Эта энергия состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), способных быстро перемещаться в пространстве, в том числе и в сторону Земли.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит геомагнитная активность, называемая учеными солнечными или магнитными бурями.

Все магнитные бури имеют классификацию. К К-индексу 5 - слабые и умеренные бури, почти незаметные для жителей Земли. От К-индекса 5 - это бури красного уровня, влияющие на самочувствие людей.

И чем выше К-индекс - тем больше влияние бури на жизнедеятельность человека. При бурях К-индекса от 7 до 9 - возможен сбой в работе техники, спутников, радиочастот, GPRS, вышек связи. А еще при таких бурях возможны северные сияния.

Что известно о ближайшей магнитной буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий по всему миру, мощная магнитная буря красного уровня с К-индексом 6 началась в понедельник утром, 10 июня. Она продлится 2-3 дня, и по некоторым прогнозам - задержится до 12 июня. Только 13 июня магнитосфера стабилизируется.

По более ранним прогнозам специалистов, 9-11 июня нас должна была ожидать умеренная магнитная буря. Однако влияние вспышек на Солнце стало сильнее. Еще одна мощная магнитная буря накроет Землю также на этой неделе - 15 июня. Она также достигнет красного уровня К-индекса 5-6.

"Заранее предусмотреть магнитные бури мы практически не можем. Астрономы знают, что вспышки бывают, когда на солнце появляется большая группа пятен. После их появления - вспышка может произойти в любое время", пояснила преподавательница Национального центра аэрокосмического образования Людмила Марченко в комментарии для "Суспільне".

Влияние магнитной бури на человека

В мире проведено немало исследований по теме влияния магнитных бурь на жизнедеятельность человека и некоторые из них такую связь доказали. Магнитные бури красного уровня могут влиять на самочувствие человека и его настроение.

Поскольку Солнце и Земля имеют свои магнитные поля, они начинают взаимодействовать во время вспышек.

"Каждый из нас - носитель собственных электромагнитных полей, то есть электрокардиограмму мы можем снять благодаря тому, что кровь - электролит, и она таким образом взаимодействует с электромагнитным полем. И для людей в граничных состояниях действительно вспышка может повлечь негативные последствия. Поэтому надо себя беречь", – рассказала специалист.

В такие дни люди гораздо чаще жалуются на головные боли, ухудшение самочувствия, плохое настроение и обращаются за помощью к врачам, особенно терапевтам и кардиологам.

Самые частые жалобы:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Головокружение
  • Слабость
  • Усталость
  • Сонливость днем
  • Проблемы со сном ночью
  • Нарушение концентрации
  • Туман в голове
  • Быстрая утомляемость
  • Прыжки артериального давления
  • Проблемы с сердечно-сосудистой системой
  • Ухудшение настроения
  • Повышенная раздражительность
  • Проявления агрессии
  • Обострение хронических заболеваний

Как помочь организму защититься от магнитных бурь

На дне магнитных бурь врачи дают обычно общие рекомендации, которые могут уменьшить влияние и поддержать организм.

Что они советуют:

  • Соблюдать нормальный график и распорядок дня
  • Вовремя ложиться спать и стараться полноценно высыпаться (7-9 часов)
  • Утром делать зарядку и принять контрастный душ
  • В течение дня полноценно питаться с добавлением в рацион свежих овощей и фруктов.
  • Пить достаточно воды
  • Не злоупотреблять кофе, энергетиками, сигаретами, алкоголем, острой и вредной пищей
  • Проветривать помещение
  • Найти время для прогулки на открытом воздухе
  • Снизить физические и психоэмоциональные нагрузки
  • При необходимости - обращаться за помощью к медикам

Ранее мы писали о том, чем грозит человечеству очень активное пятно на появившемся в мае Солнце.

А еще рассказывали, что ученые описали опасное состояние, возникающее под влиянием жары.

При подготовке материала использованы данные: Meteoagent, Космическая погода, Общественное.

Читайте РБК-Украина в Google News
Магнитная буря Головная боль
NEWS
Темпы бьют рекорды. Где Украина берет газ и как пытается нарастить добычу
Темпы бьют рекорды. Где Украина берет газ и как пытается нарастить добычу