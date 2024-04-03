Потужна магнітна буря несеться в бік Землі: коли вона охопить Україну

Що таке магнітна буря

На Сонці часто стаються вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які дуже швидко поширюються у різні боки, у том числі й у сторону Землі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними чи сонячними бурями.

Усі такі бурі розрізняються за потужністю - по К-індексу від 1 до 9. Бурі до К-індексу 4 - це бурі малопомітні, незначні. Усі бурі від К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.

Такі бурі здатні порушити роботу джерел зв'язку - супутників, вишок, GPRS, радіочастот. А ще в дні потужних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття.

Що відомо про найближчу бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного рівня з К-індексом 5 охопить Землю значно раніше прогнозу - 4 квітня. Вона затягнеться також на п'ятницю, 5 квітня. Тільки у суботу геомагнітна активність піде на спад.

Як впливає така буря на людину

У світі проведено чимало досліджень на тему впливу магнітних бур на життєдіяльність людей. Деякі вчені довели, що взаємозв'язок між інтенсивними бурями та погіршенням самопочуття у людей, існує. В такі дні люди значно частіше скаржаться на сильну сонливість, головні болі, мігрені, загальне нездужання.

А також на:

Проблеми зі сном

Туман в голові

Запаморочення

Порушення концентрації

Загальна слабкість

Швидка втомлюваність

Підвищена тривожність

Агресія та роздратування

Загострення хронічних захворювань

Найбільшу небезпеку такі магнітні бурі становлять для астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану Землі. Вони мають ризик зазнати впливу високого рівня радіації, а це збільшує ймовірність виникнення раку.

Що допоможе подбати про здоров'я

Медики переважно дають загальні рекомендації, як справитися з погіршенням самопочуття в дні магнітних бур. А саме: