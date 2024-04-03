Потужна магнітна буря несеться в бік Землі: коли вона охопить Україну

Потужна магнітна буря червоного рівня очікується значно раніше прогнозів експертів. Вона охопить Землю вже завтра, 4 квітня. Ця буря буде затяжною і вона може спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей.
Що відомо про цю магнітну бурю та як вберегти свою здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
На Сонці часто стаються вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які дуже швидко поширюються у різні боки, у том числі й у сторону Землі.
Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними чи сонячними бурями.
Усі такі бурі розрізняються за потужністю - по К-індексу від 1 до 9. Бурі до К-індексу 4 - це бурі малопомітні, незначні. Усі бурі від К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.
Такі бурі здатні порушити роботу джерел зв'язку - супутників, вишок, GPRS, радіочастот. А ще в дні потужних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття.
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного рівня з К-індексом 5 охопить Землю значно раніше прогнозу - 4 квітня. Вона затягнеться також на п'ятницю, 5 квітня. Тільки у суботу геомагнітна активність піде на спад.
У світі проведено чимало досліджень на тему впливу магнітних бур на життєдіяльність людей. Деякі вчені довели, що взаємозв'язок між інтенсивними бурями та погіршенням самопочуття у людей, існує. В такі дні люди значно частіше скаржаться на сильну сонливість, головні болі, мігрені, загальне нездужання.
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Найбільшу небезпеку такі магнітні бурі становлять для астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану Землі. Вони мають ризик зазнати впливу високого рівня радіації, а це збільшує ймовірність виникнення раку.
Медики переважно дають загальні рекомендації, як справитися з погіршенням самопочуття в дні магнітних бур. А саме:
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