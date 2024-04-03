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Потужна магнітна буря несеться в бік Землі: коли вона охопить Україну

Сильна магнітна буря накриє найближчої доби (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Потужна магнітна буря червоного рівня очікується значно раніше прогнозів експертів. Вона охопить Землю вже завтра, 4 квітня. Ця буря буде затяжною і вона може спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей.

Що відомо про цю магнітну бурю та як вберегти свою здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.

Що таке магнітна буря

На Сонці часто стаються вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які дуже швидко поширюються у різні боки, у том числі й у сторону Землі.

Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними чи сонячними бурями.

Усі такі бурі розрізняються за потужністю - по К-індексу від 1 до 9. Бурі до К-індексу 4 - це бурі малопомітні, незначні. Усі бурі від К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.

Такі бурі здатні порушити роботу джерел зв'язку - супутників, вишок, GPRS, радіочастот. А ще в дні потужних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття.

Що відомо про найближчу бурю

За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного рівня з К-індексом 5 охопить Землю значно раніше прогнозу - 4 квітня. Вона затягнеться також на п'ятницю, 5 квітня. Тільки у суботу геомагнітна активність піде на спад.

Як впливає така буря на людину

У світі проведено чимало досліджень на тему впливу магнітних бур на життєдіяльність людей. Деякі вчені довели, що взаємозв'язок між інтенсивними бурями та погіршенням самопочуття у людей, існує. В такі дні люди значно частіше скаржаться на сильну сонливість, головні болі, мігрені, загальне нездужання.

А також на:

  • Проблеми зі сном
  • Туман в голові
  • Запаморочення
  • Порушення концентрації
  • Загальна слабкість
  • Швидка втомлюваність
  • Підвищена тривожність
  • Агресія та роздратування
  • Загострення хронічних захворювань

Найбільшу небезпеку такі магнітні бурі становлять для астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану Землі. Вони мають ризик зазнати впливу високого рівня радіації, а це збільшує ймовірність виникнення раку.

Що допоможе подбати про здоров'я

Медики переважно дають загальні рекомендації, як справитися з погіршенням самопочуття в дні магнітних бур. А саме:

  • Дотримуйтеся нормального режиму дня
  • Спіть не менш ніж 7-9 годин на добу
  • Дотримуйтеся повноцінного та регулярного харчування
  • Пийте достатньо води
  • Не зловживайте кавою, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею
  • Більше відпочивайте
  • Зменште фізичні та психоемоційні навантаження
  • Слідкуйте за станом здоров'я
  • Гуляйте на свіжому повітрі від 30 хвилин і більше
  • Провітрюйте приміщення
  • Не нервуйтеся
  • При потребі - звертайтеся до лікарів

 

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