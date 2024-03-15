5 причин сильної спраги, які сигналізують про проблеми зі здоров'ям

Спрага - це спосіб вашого тіла повідомити вам, що йому не вистачає води, яка потрібно для нормальної роботи. Це нормально, коли ви відчуваєте спрагу при спеці або після інтенсивного тренування. А от постійне наповнювання чашки водою без полегшення може сигналізувати про певні проблеми зі здоров'ям.

Які п'ять причин сильної спраги можуть говорити про проблеми зі здоров'ям, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на WebMD.

Зневоднення

Зневоднення означає, що вашому тілу не вистачає води для виконання звичайних завдань, і головним симптомом є спрага. Це може статися з багатьох причин, таких як фізичні вправи, діарея, блювота та надмірне потовиділення.

Окрім бажання пити, інші ознаки можуть включати:

Сеча темного кольору

Не потрібно так часто мочитися

Сухість у роті

Суха шкіра

Відчуття втоми або запаморочення

Головний біль

Діти, які страждають від зневоднення, також можуть:

Коли вони плачуть, у них мало сліз або взагалі немає

Сухість, липкість у роті

Менше ходіть у туалет або в нього менше мокрих підгузків

Вередливі або мляві

Цукровий діабет

Спрага, яку ви, здається, не можете втамувати, те, що лікарі називають полідипсією, є одним із симптомів діабету. Коли у вас це захворювання, ваше тіло не виробляє достатньо гормону інсуліну або не використовує його належним чином. Це спричиняє накопичення занадто великої кількості цукру (так званого глюкози) у вашому тілі.

Глюкоза в сечі втягує більше води, тому ви мочитеся частіше. Через це ваше тіло хоче відновити втрачену рідину.

Окрім спраги та частого відвідування туалету, інші симптоми діабету включають:

Затуманений зір

Почуття сильної втоми

Голод

Порізи та синці, які повільно заживають

Нецукровий діабет

Попри свою назву, цей стан не пов’язаний з діабетом. Це трапляється, коли ваше тіло не виробляє достатньо гормону, який допомагає ниркам контролювати кількість води в організмі. Надмірна спрага є одним з основних симптомів.

Якщо у вас нецукровий діабет, ви також можете мати:

Зневоднення

Часте бажання пісяти

Сухість у роті

Коли у вас відчувається сильна сухість у роті, це може викликати спрагу. Зазвичай це відбувається тому, що залози у вашому роті виробляють менше слини. Ви можете отримати це через ліки, які ви приймаєте, лікування інших захворювань, таких як рак, синдром Шегрена, пошкодження нервів голови та шиї або вживання тютюну.

Якщо ваші залози не виробляють достатньо слини, у вас можуть бути інші симптоми, такі як:

Неприємний запах з рота

Зміна смаку

Роздратовані ясна

Помада прилипає до зубів

Густа, тягуча слина

Проблеми з жуванням

Анемія

Анемія означає, що у вашому організмі недостатньо здорових еритроцитів. Деякі люди народжуються з цим, а інші отримують це пізніше в житті. Це може бути викликано багатьма факторами, зокрема хворобами, неправильним харчуванням або сильною кровотечею.

Легка анемія, ймовірно, не викликає у вас спраги, але ви можете виявити, що вам захочеться більше води, якщо стан стане серйозним.

Інші симптоми включають:

Запаморочення

Відчуття втоми та слабкості

Бліда або жовтувата шкіра

Прискорений пульс

Пітливість

Гіперкальціємія

Гіперкальціємія означає, що рівень кальцію в крові вище норми. Причини включають гіперактивність паращитовидних залоз (гіперпаратиреоз), інші захворювання (туберкульоз, саркоїдоз) і навіть рак (легенів, грудей, нирок, множинна мієлома). Окрім спраги, симптоми гіперкальціємії можуть включати:

Більш часте сечовипускання

Розлад шлунку

Нудота і блювання

Запор

Біль у кістках і м'язова слабкість

Проблеми з мозком : сплутаність свідомості, втома та депресія

Проблеми з серцем (рідко): прискорений пульс або пропуски ударів (аритмія) та інші проблеми з серцем

Як можна втамувати спрагу?

Відповідь залежить від того, що викликає у вас таку спрагу. Пити більше води - гарний початок. Але якщо ви не можете задовольнити свою спрагу, поговоріть зі своїм лікарем. Якою б не була причина, не просто живіть із цим. Більшість станів, які викликають спрагу, піддаються лікуванню.