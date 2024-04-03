Мощная магнитная буря несется в сторону Земли: когда она охватит Украину

Мощная магнитная буря красного уровня ожидается гораздо раньше прогнозов экспертов. Она охватит Землю уже завтра, 4 апреля. Эта буря будет затяжной и она может повлечь за собой ухудшение самочувствия у многих людей.
Что известно об этой магнитной буре и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.
На Солнце часто происходят взрывы и вспышки, которые ведут к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые очень быстро распространяются в разные стороны, в том числе в сторону Земли.
Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.
Все такие бури различаются по мощности – по К-индексу от 1 до 9. Бури к К-индексу 4 – это бури малозаметные, незначительные. Все бури от К-индекса 5 – это бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.
Такие бури способны нарушить работу источников связи – спутников, вышек, GPRS, радиочастот. А еще в дни мощных бурь люди могут испытывать ухудшение самочувствия.
По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного уровня с К-индексом 5 охватит Землю гораздо раньше прогноза – 4 апреля. Она затянется также на пятницу, 5 апреля. Только в субботу геомагнитная активность пойдет на убыль.
В мире проведено немало исследований по теме влияния магнитных бурь на жизнедеятельность людей. Некоторые ученые доказали, что взаимосвязь между интенсивными бурями и ухудшением самочувствия у людей существует. В такие дни люди гораздо чаще жалуются на сильную сонливость, головные боли, мигрени, общее недомогание.
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Наибольшую опасность такие магнитные бури представляют для астронавтов, находящихся вне зоны защитного экрана Земли. Они имеют риск испытать влияние высокого уровня радиации, что увеличивает вероятность возникновения рака.
Медики в основном дают общие рекомендации, как справиться с ухудшением самочувствия в дни магнитных бурь. А именно:
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