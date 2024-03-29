Лікар назвав несподівану ознаку нестачі вітаміну D: зверніть увагу
Американський дієтолог та експерт зі спортивного харчування Джесс Хіллард розповіла про скриті ознаки вітаміну D, на які переважно не звертають увагу.
Які це ознаки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар експерта для Daily Mail.
За словами Хіллард, зниження лібідо може свідчити про неповноцінне харчування та відсутність необхідної кількості вітаміну D у раціоні. Ще одна ознака включає болі у м'язах, кістках та/або суглобах, головний біль, втому і відчуття поколювання в руках та ногах.
Головне призначення вітаміну D - забезпечення всмоктування кальцію та фосфору з їжі у тонкому кишечнику. Також цей вітамін зміцнює імунну систему та допомагає знизити ризик розвитку деяких захворювань, наприклад, розсіяного склерозу та цукрового діабету.
А от нестача вітаміну D дуже негативно позначається на виробленні важливого для чоловіків гормону - тестостерону. Апатія, поганий настрій та занепад сил також можуть стати причиною зниження лібідо у жінок.
Іншими симптомами дефіциту цього вітаміну можуть бути болі в ділянці голови, м'язах, кістках і суглобах, відчуття поколювання в руках та ногах.
Заповнити нестачу вітаміну D можна за допомогою добавок чи корекції харчування, збільшивши у раціоні риби, особливо сардин, яєць та грибів.
Крім того, весною отримати цей вітамін можна за допомогою частих прогулянок у сонячну погоду.
Для оптимального здоров'я з'являється все більше доказів того, що необхідні вищі дози вітаміну D від 25 до 50 мкг, особливо для людей похилого віку, оскільки здатність синтезувати вітамін D знижується в більш старшому віці
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