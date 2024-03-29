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Лікар назвав несподівану ознаку нестачі вітаміну D: зверніть увагу

П'ятниця 29 березня 2024 13:22
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Лікар назвав несподівану ознаку нестачі вітаміну D: зверніть увагу Лікар назвав скриту ознаку нестачі вітаміну Д (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Американський дієтолог та експерт зі спортивного харчування Джесс Хіллард розповіла про скриті ознаки вітаміну D, на які переважно не звертають увагу.

Які це ознаки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар експерта для Daily Mail.

За словами Хіллард, зниження лібідо може свідчити про неповноцінне харчування та відсутність необхідної кількості вітаміну D у раціоні. Ще одна ознака включає болі у м'язах, кістках та/або суглобах, головний біль, втому і відчуття поколювання в руках та ногах.

Головне призначення вітаміну D - забезпечення всмоктування кальцію та фосфору з їжі у тонкому кишечнику. Також цей вітамін зміцнює імунну систему та допомагає знизити ризик розвитку деяких захворювань, наприклад, розсіяного склерозу та цукрового діабету.

А от нестача вітаміну D дуже негативно позначається на виробленні важливого для чоловіків гормону - тестостерону. Апатія, поганий настрій та занепад сил також можуть стати причиною зниження лібідо у жінок.

Іншими симптомами дефіциту цього вітаміну можуть бути болі в ділянці голови, м'язах, кістках і суглобах, відчуття поколювання в руках та ногах.

Заповнити нестачу вітаміну D можна за допомогою добавок чи корекції харчування, збільшивши у раціоні риби, особливо сардин, яєць та грибів.

Крім того, весною отримати цей вітамін можна за допомогою частих прогулянок у сонячну погоду.

Для оптимального здоров'я з'являється все більше доказів того, що необхідні вищі дози вітаміну D від 25 до 50 мкг, особливо для людей похилого віку, оскільки здатність синтезувати вітамін D знижується в більш старшому віці

Раніше ми писали про те, чи бувають у чоловіків гормональні цикли та як вони проявляються.

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