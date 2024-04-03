Потужна магнітна буря несеться в бік Землі: коли вона охопить Україну
Потужна магнітна буря червоного рівня очікується значно раніше прогнозів експертів. Вона охопить Землю вже завтра, 4 квітня. Ця буря буде затяжною і вона може спричинити погіршення самопочуття у багатьох людей.
Що відомо про цю магнітну бурю та як вберегти свою здоров'я, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Meteoagent.
Що таке магнітна буря
На Сонці часто стаються вибухи та спалахи, які призводять до викиду у простір великої кількості сонячної енергії. Вона складається з заряджених частинок (протонів та електронів), які дуже швидко поширюються у різні боки, у том числі й у сторону Землі.
Коли ці частинки досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними чи сонячними бурями.
Усі такі бурі розрізняються за потужністю - по К-індексу від 1 до 9. Бурі до К-індексу 4 - це бурі малопомітні, незначні. Усі бурі від К-індексу 5 - це бурі червоного рівня, які можуть впливати на життєдіяльність людини.
Такі бурі здатні порушити роботу джерел зв'язку - супутників, вишок, GPRS, радіочастот. А ще в дні потужних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття.
Що відомо про найближчу бурю
За даними супутникових систем NOAA, TESIS та міжнародних метеорологічних лабораторій у всьому світі, буря червоного рівня з К-індексом 5 охопить Землю значно раніше прогнозу - 4 квітня. Вона затягнеться також на п'ятницю, 5 квітня. Тільки у суботу геомагнітна активність піде на спад.
Як впливає така буря на людину
У світі проведено чимало досліджень на тему впливу магнітних бур на життєдіяльність людей. Деякі вчені довели, що взаємозв'язок між інтенсивними бурями та погіршенням самопочуття у людей, існує. В такі дні люди значно частіше скаржаться на сильну сонливість, головні болі, мігрені, загальне нездужання.
А також на:
- Проблеми зі сном
- Туман в голові
- Запаморочення
- Порушення концентрації
- Загальна слабкість
- Швидка втомлюваність
- Підвищена тривожність
- Агресія та роздратування
- Загострення хронічних захворювань
Найбільшу небезпеку такі магнітні бурі становлять для астронавтів, які знаходяться поза зоною захисного екрану Землі. Вони мають ризик зазнати впливу високого рівня радіації, а це збільшує ймовірність виникнення раку.
Що допоможе подбати про здоров'я
Медики переважно дають загальні рекомендації, як справитися з погіршенням самопочуття в дні магнітних бур. А саме:
- Дотримуйтеся нормального режиму дня
- Спіть не менш ніж 7-9 годин на добу
- Дотримуйтеся повноцінного та регулярного харчування
- Пийте достатньо води
- Не зловживайте кавою, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею
- Більше відпочивайте
- Зменште фізичні та психоемоційні навантаження
- Слідкуйте за станом здоров'я
- Гуляйте на свіжому повітрі від 30 хвилин і більше
- Провітрюйте приміщення
- Не нервуйтеся
- При потребі - звертайтеся до лікарів
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