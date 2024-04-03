Мощная магнитная буря несется в сторону Земли: когда она охватит Украину

Мощная магнитная буря красного уровня ожидается гораздо раньше прогнозов экспертов. Она охватит Землю уже завтра, 4 апреля. Эта буря будет затяжной и она может повлечь за собой ухудшение самочувствия у многих людей.

Что известно об этой магнитной буре и как уберечь свое здоровье, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Meteoagent.

Что такое магнитная буря

На Солнце часто происходят взрывы и вспышки, которые ведут к выбросу в пространство большого количества солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые очень быстро распространяются в разные стороны, в том числе в сторону Земли.

Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

Все такие бури различаются по мощности – по К-индексу от 1 до 9. Бури к К-индексу 4 – это бури малозаметные, незначительные. Все бури от К-индекса 5 – это бури красного уровня, которые могут влиять на жизнедеятельность человека.

Такие бури способны нарушить работу источников связи – спутников, вышек, GPRS, радиочастот. А еще в дни мощных бурь люди могут испытывать ухудшение самочувствия.

Что известно о ближайшей буре

По данным спутниковых систем NOAA, TESIS и международных метеорологических лабораторий во всем мире, буря красного уровня с К-индексом 5 охватит Землю гораздо раньше прогноза – 4 апреля. Она затянется также на пятницу, 5 апреля. Только в субботу геомагнитная активность пойдет на убыль.

Как влияет такая буря на человека

В мире проведено немало исследований по теме влияния магнитных бурь на жизнедеятельность людей. Некоторые ученые доказали, что взаимосвязь между интенсивными бурями и ухудшением самочувствия у людей существует. В такие дни люди гораздо чаще жалуются на сильную сонливость, головные боли, мигрени, общее недомогание.

А также на:

Проблемы со сном

Туман в голове

Головокружение

Нарушение концентрации

Общая слабость

Быстрая утомляемость

Повышенная тревожность

Агрессия и раздражение

Обострение хронических заболеваний

Наибольшую опасность такие магнитные бури представляют для астронавтов, находящихся вне зоны защитного экрана Земли. Они имеют риск испытать влияние высокого уровня радиации, что увеличивает вероятность возникновения рака.

Что поможет позаботиться о здоровье

Медики в основном дают общие рекомендации, как справиться с ухудшением самочувствия в дни магнитных бурь. А именно: