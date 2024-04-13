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Потужна магнітна буря накриє Землю вже дуже скоро: до чого слід готуватися

Коли буде магнітна буря (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Вже днями Землю знов накриє магнітна буря. Цього разу вона буде потужною.

Коли буде магнітна буря та до чого слід готуватися, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: Meteoagent, Вікіпедія.

Коли буде потужна магнітна буря

Очікується, що буря накриє Землю 14 та 15 квітня. При цьому в перший день вона буде настільки серйозною, що науковці дали її червоний рівень.

Втім, 15 квітня буря вже буде не такою сильною. А після цього вона взагалі закінчиться.

Коли буде магнітна буря (скріншот)

Що таке магнітні бурі та як до них підготуватися

Магнітні бурі виникають через викиди плазми з поверхні Сонця. Ці викиди, відомі як корональні викиди речовини, летять у міжзоряний простір і можуть досягати Землі, взаємодіючи з її магнітосферою.

Що можуть викликати магнітні бурі:

  • головний біль та запаморочення
  • слабкість та втому
  • зниження працездатності
  • дратівливість та порушення сну
  • біль у м'язах і суглобах
  • погіршення апетиту
  • підвищення або зниження артеріального тиску
  • загострення хронічних захворювань

Як підготуватися до магнітних бур:

  • дотримуйтесь режиму дня і висипайтеся
  • споживайте здорову їжу і пийте багато води
  • знизьте фізичні та емоційні навантаження
  • приймайте ліки, які вам прописав лікар
  • уникайте вживання алкоголю та кофеїну
  • не забувайте про прогулянки.

Особливо уважними до бур слід бути: вагітним, дітям, людям похилого віку, пацієнтам з хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що нейрохірург пояснив, як магнітні бурі впливають на наш мозок.

Окрім цього, днями стало відомо, що NASA запустило пряму відеотрансляцію з камер МКС.

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Магнітна буря