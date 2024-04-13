Потужна магнітна буря накриє Землю вже дуже скоро: до чого слід готуватися

Вже днями Землю знов накриє магнітна буря. Цього разу вона буде потужною.
Коли буде магнітна буря та до чого слід готуватися, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: Meteoagent, Вікіпедія.
Очікується, що буря накриє Землю 14 та 15 квітня. При цьому в перший день вона буде настільки серйозною, що науковці дали її червоний рівень.
Втім, 15 квітня буря вже буде не такою сильною. А після цього вона взагалі закінчиться.
Магнітні бурі виникають через викиди плазми з поверхні Сонця. Ці викиди, відомі як корональні викиди речовини, летять у міжзоряний простір і можуть досягати Землі, взаємодіючи з її магнітосферою.
Особливо уважними до бур слід бути: вагітним, дітям, людям похилого віку, пацієнтам з хронічними захворюваннями.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що нейрохірург пояснив, як магнітні бурі впливають на наш мозок.
Окрім цього, днями стало відомо, що NASA запустило пряму відеотрансляцію з камер МКС.