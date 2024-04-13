Мощная магнитная буря накроет Землю очень скоро: к чему стоит готовиться

Когда будет мощная магнитная буря

Ожидается, что буря накроет Землю 14 и 15 апреля. При этом в первый день она будет настолько серьезной, что ученые присвоили ее красный уровень.

Впрочем, 15 апреля буря уже будет не такой сильной. А после этого она вообще закончится.

Когда будет магнитная буря (скриншот)

Что такое магнитные бури и как к ним подготовиться

Магнитные бури возникают из-за выбросов плазмы с Солнца. Эти выбросы, известные как корональные выбросы вещества, улетают в межзвездное пространство и могут достигать Земли, взаимодействуя с ее магнитосферой.

Что могут вызвать магнитные бури:

головную боль и головокружение

слабость и усталость

снижение работоспособности

раздражительность и нарушение сна

боли в мышцах и суставах

ухудшение аппетита

повышение или понижение артериального давления

обострение хронических заболеваний

Как подготовиться к магнитным бурям:

придерживайтесь режима дня и высыпайтесь

употребляйте здоровую пищу и пейте много воды

снизьте физические и эмоциональные нагрузки

принимайте лекарства, которые вам прописал врач

избегайте употребления алкоголя и кофеина

не забывайте о прогулках.

Особенно внимательными к бурам следует быть: беременным, детям, старикам, пациентам с хроническими заболеваниями.