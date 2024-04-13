Потужна магнітна буря накриє Землю вже дуже скоро: до чого слід готуватися

Вже днями Землю знов накриє магнітна буря. Цього разу вона буде потужною.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Meteoagent, Вікіпедія.

Коли буде магнітна буря та до чого слід готуватися, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Коли буде потужна магнітна буря

Очікується, що буря накриє Землю 14 та 15 квітня. При цьому в перший день вона буде настільки серйозною, що науковці дали її червоний рівень.

Втім, 15 квітня буря вже буде не такою сильною. А після цього вона взагалі закінчиться.

Коли буде магнітна буря (скріншот)

Що таке магнітні бурі та як до них підготуватися

Магнітні бурі виникають через викиди плазми з поверхні Сонця. Ці викиди, відомі як корональні викиди речовини, летять у міжзоряний простір і можуть досягати Землі, взаємодіючи з її магнітосферою.

Що можуть викликати магнітні бурі:

головний біль та запаморочення

слабкість та втому

зниження працездатності

дратівливість та порушення сну

біль у м'язах і суглобах

погіршення апетиту

підвищення або зниження артеріального тиску

загострення хронічних захворювань

Як підготуватися до магнітних бур:

дотримуйтесь режиму дня і висипайтеся

споживайте здорову їжу і пийте багато води

знизьте фізичні та емоційні навантаження

приймайте ліки, які вам прописав лікар

уникайте вживання алкоголю та кофеїну

не забувайте про прогулянки.

Особливо уважними до бур слід бути: вагітним, дітям, людям похилого віку, пацієнтам з хронічними захворюваннями.