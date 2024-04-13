Мощная магнитная буря накроет Землю очень скоро: к чему стоит готовиться
Уже на днях Землю снова накроет магнитная буря. В этот раз она будет мощной.
Когда будет магнитная буря и к чему нужно готовиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: Meteoagent, Википедия.
Когда будет мощная магнитная буря
Ожидается, что буря накроет Землю 14 и 15 апреля. При этом в первый день она будет настолько серьезной, что ученые присвоили ее красный уровень.
Впрочем, 15 апреля буря уже будет не такой сильной. А после этого она вообще закончится.
Когда будет магнитная буря (скриншот)
Что такое магнитные бури и как к ним подготовиться
Магнитные бури возникают из-за выбросов плазмы с Солнца. Эти выбросы, известные как корональные выбросы вещества, улетают в межзвездное пространство и могут достигать Земли, взаимодействуя с ее магнитосферой.
Что могут вызвать магнитные бури:
- головную боль и головокружение
- слабость и усталость
- снижение работоспособности
- раздражительность и нарушение сна
- боли в мышцах и суставах
- ухудшение аппетита
- повышение или понижение артериального давления
- обострение хронических заболеваний
Как подготовиться к магнитным бурям:
- придерживайтесь режима дня и высыпайтесь
- употребляйте здоровую пищу и пейте много воды
- снизьте физические и эмоциональные нагрузки
- принимайте лекарства, которые вам прописал врач
- избегайте употребления алкоголя и кофеина
- не забывайте о прогулках.
Особенно внимательными к бурам следует быть: беременным, детям, старикам, пациентам с хроническими заболеваниями.
Напомним, ранее мы уже рассказывали, что нейрохирург объяснил, как магнитные бури влияют на наш мозг.
Кроме того, на днях стало известно, что NASA запустило прямую видеотрансляцию с камер МКС.