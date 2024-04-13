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Мощная магнитная буря накроет Землю очень скоро: к чему стоит готовиться

Суббота 13 апреля 2024 13:27
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Мощная магнитная буря накроет Землю очень скоро: к чему стоит готовиться Когда будет магнитная буря (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже на днях Землю снова накроет магнитная буря. В этот раз она будет мощной.

Когда будет магнитная буря и к чему нужно готовиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Meteoagent, Википедия.

Когда будет мощная магнитная буря

Ожидается, что буря накроет Землю 14 и 15 апреля. При этом в первый день она будет настолько серьезной, что ученые присвоили ее красный уровень.

Впрочем, 15 апреля буря уже будет не такой сильной. А после этого она вообще закончится.

Мощная магнитная буря накроет Землю очень скоро: к чему стоит готовитьсяКогда будет магнитная буря (скриншот)

Что такое магнитные бури и как к ним подготовиться

Магнитные бури возникают из-за выбросов плазмы с Солнца. Эти выбросы, известные как корональные выбросы вещества, улетают в межзвездное пространство и могут достигать Земли, взаимодействуя с ее магнитосферой.

Что могут вызвать магнитные бури:

  • головную боль и головокружение
  • слабость и усталость
  • снижение работоспособности
  • раздражительность и нарушение сна
  • боли в мышцах и суставах
  • ухудшение аппетита
  • повышение или понижение артериального давления
  • обострение хронических заболеваний

Как подготовиться к магнитным бурям:

  • придерживайтесь режима дня и высыпайтесь
  • употребляйте здоровую пищу и пейте много воды
  • снизьте физические и эмоциональные нагрузки
  • принимайте лекарства, которые вам прописал врач
  • избегайте употребления алкоголя и кофеина
  • не забывайте о прогулках.

Особенно внимательными к бурам следует быть: беременным, детям, старикам, пациентам с хроническими заболеваниями.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что нейрохирург объяснил, как магнитные бури влияют на наш мозг.

Кроме того, на днях стало известно, что NASA запустило прямую видеотрансляцию с камер МКС.

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Магнитная буря
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