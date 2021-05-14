Потушил и побежал на рейс: в аэропорту Одессы произошло ЧП (видео)

Известно, что ЧП произошло в аэропорту Одессы 14 мая около 06:55. Сотрудники аэропорта заметили, как у мужчины, который ждал рейс на Киев, начал дымиться багаж.

Они быстро вывели пассажира из здания. Когда тот попытался развернуть свой багаж, раздалось несколько хлопков и вспыхнул огонь.

Оказалось, что загорелся электросамокат, обмотанный пленкой.

"После этого пассажир просто бросил свой багаж на землю и сбежал на свой рейс", - утверждают очевидцы.

В ГСЧС Одессы сообщили, что спасатели не выезжали на тушение в аэропорт.



Пользователи соцсетей тем временем возмущаются, что это уже не первый инцидент с участием электросамоката: