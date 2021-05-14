Загасив і побіг на рейс: в аеропорту Одеси сталася НП (відео)

Відомо, що надзвичайна подія сталася в аеропорті Одеси 14 травня близько 06:55. Співробітники летовища помітили, як у чоловіка, який чекав рейс на Київ, почав димітися багаж.

Вони швидко вивели пасажира з будівлі. Коли той спробував розгорнути свій багаж, пролунало кілька хлопків і спалахнув вогонь.

Виявилося, що загорівся електросамокат, обмотаний плівкою.

"Після цього пасажир просто кинув свій багаж на землю і втік на свій рейс", - стверджують очевидці.

У ДСНС Одеси повідомили, що рятувальники не виїжджали на гасіння в аеропорт.



Користувачі соцмереж тим часом обурюються, що це вже не перший інцидент за участі електросамоката: