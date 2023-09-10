Потрібно вміти сповільнюватись. 95-річний кардіолог із Японії поділився секретами довгого та щасливого життя

Колишній кардіолог Рейдзо мешкає в Осаці. Йому 95 років і продовжує вести активний спосіб життя. Він одружився 1958 року і зараз зізнається, що щасливий разом зі своєю половинкою досі.

Внучка Рейдзо Міка Кріббс назвала 8 головних правил свого дідуся для довгого та щасливого життя у матеріалі для CNBC.

Ранкова прогулянка

Рейдзо та його дружина встають дуже рано, і вже до 5 ранку розпочинають ранкову прогулянку. Зазвичай вони гуляють від пів години до години та роблять щонайменше 7000 кроків.

Їхні прогулянки можуть бути гірськими стежками до водоспаду Мінох або в околицях Ікеда. А ще мають свої місця сили, до яких вони намагаються потрапити щоранку.

Індивідуальне тренування

Після прогулянки 95-річний кардіолог обов'язково виконує фізичні вправи. Починає з розтяжок, потім серія силових тренувань та вправи на балансування.

Щодня він ретельно підбирає різні вправи, виходячи зі своїх здібностей і стежить, щоб залишатися активним. При цьому він прагне не сильно напружувати тіло.

Спілкування у соцмережах

Після тренування Рейдзо дістає свій ноутбук і заходить у соціальні мережі - Facebook та Instagram. Він знає, що за даними багатьох досліджень, соціальна ізоляція людей похилого віку призводить до високого рівня самотності.

І хоча він живе не один, у нього є кохана дружина, він намагається підвищувати свій емоційний благополуччя - за допомогою міцних зв'язків з іншими людьми у глобальній спільноті, включаючи всіх своїх онуків у США.

95-річний Рейдзо та його дружина (фото з архіву Мікі Кріббс)

Записи у блозі

З 2014 року лікар веде власний блог і намагається щодня приділити хоча б кілька хвилин, щоб записати свої думки, досвід та ідеї. Зараз у цьому блозі понад 1000 постів.

"Легко втратити драйв, якщо ми не бачимо негайних результатів, але блог мого дідуся - це кульмінація кількох хвилин письменницької діяльності, яка тривала кілька років. Це гарне нагадування про цінність невеликих, послідовних дій", - пояснила Міка Кріббс.

Творчість

Колишній кардіолог - досвідчений художник і щодня він сідає та малює свій автопортрет. Він ретельно промальовує кожну лінію, штрихи та деталі. Цей час він використовує, щоб краще зрозуміти себе.

У світі, де ми часто перебуваємо в русі, він знайшов спосіб сповільнитись і зазирнути всередину себе.

Час для нових хобі

Під час пандемії Рейдзо почав займатися садівництвом, бо надихнувся квітами та рослинами, які часто бачив під час своїх прогулянок.

А на пропозицію своєї дружини він почав грати на блок-флейті, дерев'яному духовому музичному інструменті. Спочатку він захопився цією грою, бо думав, що це допоможе йому краще дихати та ковтати.

Ніколи не пізно освоювати нові навички.

Щоб пізнати себе, 95-річний Рейдзо малює свій автопортрет (фото з архіву Мікі Кріббс)

Перерва на сон

Рейдзо після всіх цих вправ обов'язково робить паузу, щоб знову набратися сил і зберегти енергію. Тому він додатково спить кілька разів на день.

Перший півгодинний сон вранці - близько 8 чи 9 ранку. А вдруге - у другій половині дня, він часто засинає під час читання. Його вміння знати, коли потрібно зробити перерву, багато в чому сприяє його довголіттю.

Смачна їжа

Екс-кардіолог та його дружина дуже активні, а відповідно - потребують хорошого харчування. Він любить ласувати червоним м'ясом, сирами та вишуканими винами.

А його дружина до всіх домашніх японських страв додає обов'язково різноманітні овочі. Кожен прийом їжі в їхньому будинку закінчується гарячим чаєм, який сприяє травленню та заспокоює організм.

І хоча за деякими нормами деякі його дієтичні уподобання вважаються не дуже здоровими, добробут, активність і здоров'я в 95 років підтверджує, що на довголіття впливає багато різних факторів, і найважливіше - баланс.

У свої 95 років Рейдзо та його дружина продовжують насолоджуватися життям (фото з архіву Мікі Кріббс)