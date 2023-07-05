9 секретів довголіття 106-річної селянки з обкладинки Vogue

Не так давно зіркою обкладинки Vogue стала 106-річна селянка Апо Ванг-Од. Відома вона також як Марія Оггей - жінка є видатною тату-майстринею. Апо стала найстаршою людиною, яка будь-коли потрапляла на обкладинку легендарного глянцю.

Про секрети довголіття знаменитої довгожительки і її справжню пристрасть читайте далі в матеріалі Styler.

Апо Ванг-Од на обкладинці Vogue (фото: instagram.com/voguephilippines)

Що відомо про 106-річну тату-майстриню

Ванг-Од мешкає у гірському селищі Бускалан у філіппінській провінції Калінга. Вона є справжньою місцевою знаменитістю, адже попри свій поважний вік досі працює майстром татуажу.

Крім того, вона є останньою представницею народу бутбут з племені Калінга і найстарішою мамбабатокою - традиційною татуювальницею.

Вже понад 80 років до жінки приїздять клієнти з усього світу, долаючи кілометр за кілометром повне бездоріжжя. Вона радо приймає всіх охочих, адже її талант і фірмовий геометричний дизайн татуювань можуть оцінити лише справжні поціновувачі.

Апо Ванг-Од у журналі Vogue (фото: instagram.com/voguephilippines)

У чому полягає "натуральна" техніка татуювань

Жінка працює за прадавньою "натуральною" (ручною) технікою нанесення малюнку, якої її ще у підлітковому віці навчив батько.

У шкіру малюнок вбивається за допомогою спеціальної бамбукової палички, на якій розміщено шип від дерева помело. Для нанесення малюнку використовується вугілля та вода.

За словами майстрині, татуювання - ціла наука.

"Нанесення малюнку на тіло - як родима пляма. Воно змінює долю. Тату - особиста справа кожного. Воно не робить людину поганою. Поганою людину робить лише недобре серце", - сказала вона в інтерв'ю Vogue.

На шкірі тисяч людей селянка віддруковує, зокрема, символи свого племені, які символізують силу, хоробрість та красу.

Ванг-Од відома далеко за межами Філіппін (скриншот з відео / Drew Binsky)

Секрети довголіття 106-річної майстрині

Попри поважний вік, новоспечена модель веде достатньо активний спосіб життя.

Вона не тільки створює феноменальні татуювання, але й порається по господарству, піклується про дітей, прогулюється селищем і навіть інколи виїжджає поза його межі.

Опікунка й племінниця жінки Естелла Палагдао поділилась з виданням Philstar основними секретами довголіття своєї родички.

Органічна дієта

Довгожителька харчується переважно органічною їжею - рисом, бобовими та іншими овочами, вирощеними її родиною. При цьому в них міститься мінімальна кількість хімікатів.

Обмежене споживання м'ясних і рибних продуктів

Ванг-Од практично вегетаріанка. М'ясо або ж рибу вона споживає нечасто й невеличкими шматочками. Причому готуються ці страви з невеликою кількістю солі.

Регулярне перебування на свіжому повітрі

Жінка більшу частину дня може перебувати надворі. Зважаючи на те, що її селище розташоване в горах, дихає вона свіжим повітрям, а не загазованим, як у містах.

Чиста вода

Кожен мешканець селища з дитинства звик до чистої води, що тече з високих гір у струмках і річках. Її часто використовують у побуті та для пиття.

Відсутність шкідливих звичок

Відсутність великих міст і цивілізації поруч оберігає місцевих мешканців від таких спокус як паління, регулярна випивка чи наркотики.

Фізичні вправи й навантаження

Модель-рекордсменка бере активну участь у житті родини. Вона годує тварин, порається на городі, робить всі необхідні хатні справи та піклується про інших.

Ручна праця

Від самого дитинства і майже до 80 років Ванг-Од працювала на рисових полях. Навіть зараз, коли немає тату-клієнтів, вона не гребує працювати на землі.

Регулярні прогулянки

Селянка щонайменше раз на тиждень ходить у село за покупками. При цьому вона минає гірські струмки та рисові поля. Це добре впливає на серце.

Пошук радості у простих речах

Коли філіппінка була юною, краса жінки племені визначалася кількістю татуювань на її тілі. Однак згодом жінки відкрили для себе секрет макіяжу.

Улюбленими для Ванг-Од стали червоні помади, які завжди робили її щасливішою.

Апо Ванг-Од із внучатою племінницею (фото: instagram.com/voguephilippines)