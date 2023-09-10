Нужно уметь замедляться. 95-летний кардиолог из Японии поделился секретами долгой и счастливой жизни

Бывший кардиолог Рейдзо живет в Осаке. Ему 95 лет и продолжает вести активный образ жизни. Он женился в 1958 году и сейчас признается, что счастлив вместе со своей половинкой до сих пор.

Внучка Рейдзо Мика Криббс назвала 8 главных правил своего дедушки для долгой и счастливой жизни в материале для CNBC.

Утренняя прогулка

Рейдзо и его супруга встают очень рано, и уже к 5 утра начинают утреннюю прогулку. Обычно они гуляют от получаса до часа и делают не менее 7000 шагов.

Их прогулки могут быть по горным тропам к водопаду Минох или в окрестностях Икеда. А еще у них есть свои места силы, к которым они стараются попасть каждое утро.

Индивидуальная тренировка

После прогулки 95-летний кардиолог обязательно делает физические упражнения. Начинает с растяжек, потом серия силовых тренировок и упражнения на балансировку.

Каждый день он тщательно подбирает разные упражнения, исходя из своих способностей и следит за тем, чтобы оставаться активным. При этом он стремится не сильно напрягать тело.

Общение в соцсетях

После тренировки Рейдзо достает свой ноутбук и заходит в социальные сети - Facebook и Instagram. Он знает, что по данным многих исследований, социальная изоляция пожилых людей приводит к высокому уровню одиночества.

И хотя он живет не один, у него есть любимая жена, он старается повышать свое эмоциональное благополучие - с помощью прочных связей с другими людьми в глобальном сообществе, включая всех своих внуков в США.

95-летний Рейдзо и его супруга (фото из архива Мики Криббс)

Записи в блоге

С 2014 года врач ведет собственный блог и старается ежедневно уделить хотя бы несколько минут, чтобы записать свои мысли, опыт и идеи. Сейчас в этом блоге более 1000 постов.

"Легко потерять драйв, если мы не видим немедленных результатов, но блог моего дедушки - это кульминация нескольких минут писательской деятельности, продолжавшейся несколько лет. Это хорошее напоминание о ценности небольших, последовательных действий", - объяснила Мика Криббс.

Творчество

Бывший кардиолог - опытный художник и ежедневно он садится и рисует свой автопортрет. Он тщательно прорисовывает каждую линию, штрихи и детали. Это время он использует, чтобы лучше понять себя.

В мире, где мы часто находимся в движении, он нашел способ замедлиться и заглянуть внутрь себя.

Время для новых хобби

Во время пандемии Рейдзо начал заниматься садоводством, так как вдохновился цветами и растениями, которые часто видел во время своих прогулок.

А по предложению своей супруги он начал играть на блок-флейте, деревянном духовом музыкальном инструменте. Изначально он увлекся этой игрой, так как думал, что это поможет ему лучше дышать и глотать.

Никогда не поздно осваивать новые навыки.

Чтобы познать себя, 95-летний Рейдзо рисует собственный автопортрет (фото из архива Мики Криббс)

Перерыв на сон

Рейдзо после всех этих упражнений обязательно делает паузу, чтобы набраться снова сил и сохранить энергию. Поэтому он дополнительно спит несколько раз днем.

Первый получасовой сон утром - около 8 или 9 утра. А второй раз - во второй половине дня, он часто засыпает во время чтения. Его умение знать, когда нужно сделать перерыв, во многом способствует его долголетию.

Вкусная еда

Экс-кардиолог и его супруга очень активны, а соответственно - нуждаются в хорошем питании. Он любит лакомиться красным мясом, сырами и изысканными винами.

А его жена во все домашние японские блюда добавляет обязательно разнообразные овощи. Каждый прием пищи в их доме заканчивается горячим чаем, который способствует пищеварению и успокаивает организм.

И хотя по некоторым нормам некоторые его диетические предпочтения считаются не очень здоровыми, благополучие, активность и здоровье в 95 лет подтверждает, что на долголетие влияет много различных факторов, и самое важное - баланс.

В свои 95 лет Рейдзо и его жена продолжают наслаждаться жизнью (фото из архива Мики Криббс)