Ловіть секрети довголіття від карпатського цілителя і їхнє наукове обґрунтування

Жителі Карпат відзначаються особливо міцним здоров'ям та тривалістю життя майже до 100 років. Звичайно, свіже повітря та екологічні продукти сприяють цьому. Але, крім того, ще й треба знати кілька секретів, які сприяють довголіттю.

Народні рецепти довголіття з науковим підґрунтям

"Вчені світу досліджують життя довгожителів у так званих Блакитних зонах світу: що ці люди їдять, п'ють, як живуть. Карпати - також можна віднести до Блакитних зон: у багатьох сім'ях є родичі, які переступили 90+ та 100-річний рубіж і живуть активним життям", - розповідає експертка.

Скиталінська наголошує, що українцям ближчі харчові традиції Карпат, ніж півострова Окінава, бо для нас не традиційно вживати водорості, куркуму, батат, але звичні такі продукти як капуста, буряк, картопля, зернові, насіння, горіхи.

"Переконана, що феномен карпатського довголіття ще вивчатимуть вчені, а поки - ось вам рецепт хліба від карпатського цілителя, довгожителя Андрія Ворона, який прожив 104 роки. Точних пропорцій для хліба він не вказав. Можна додати трохи солі, але якщо є схильність до гіпертонії (підвищення тиску), то можна без солі. Виходять смачні коржики", - каже дієтолог.

Рецепт хліба для ревматиків

Від звичайного дріжджового хліба слід відмовитись. Натомість готувати такий - відварену в мундирах картоплю натерти і змішати з борошном грубого помелу та пшеничними висівками. Додати трохи тертої моркви та скропити лляною олією. Тісто розкачати на тонкі коржики і випікати на сковороді без жиру.

Яка користь такого хліба:

Низький глікемічний індекс за рахунок суміші складних вуглеводів (картопляний охолоджений так званий стійкий, або резистентний крохмаль). Стійкий цей крохмаль до ферментів підшлункової залози, тому досягає аж товстого кишечника, де ним живляться найкорисніші бактерії, які захищають організм від величезної кількості метаболічних порушень, а відтак - від хвороб і передчасного старіння.

Доповнюють складні вуглеводи висівки та обдирне борошно: вони так само не перетравлюються травними ферментами і живлять різні види корисних бактерій.

Розчинна клітковина моркви (пектин), діє, як детоксикант, поглинаючи шкідливі речовини, а каротиноїди та поліфеноли моркви мають протизапальний ефект (інактивують надмірну кількість вільних радикалів), покращують здоров'я серцево-судинної системи (покращують стан ендотелію та зменшують "налипання" холестерину) та метаболічний ефекти (покращують роботу клітин печінки та зменшують накопичення жиру в них).

Олія сприяє виділенню жовчі, засвоєння жиророзчинних фітонутрієнтів.

Такий хліб не високої калорійності, його корисно вживати замість звичайного магазинного хліба, якщо немає змоги випікати власний хліб з великим вмістом висівок або цільнозернового борошна.

Корисний для людей з діабетом, ожирінням, серцево-судинними захворюваннями, із дисбіозом кишечника, любителям солодощів та всім іншим українцям.

Харчі щастя від Андрія Ворона

"Аби бути здоровим, треба мати здорову натуру. І силу характеру. Зробіть потребою легеньку "муштру тіла" й духу бодай одну годину в день. Більшість недуг як приходять, так і минають самі. Їх долає наша кріпка природа, себто робота, вправи, терплячість до холоду, голоду, жари, втоми, здоровий природний стіл, жива вода. Що більший натиск світу на нас - тим більше треба годити здоров'ю. Звір при цьому рятується бійкою або втечею. Людина - свідомими фізичними та духовними вправами", - цитата із книги Мирослава Дочинця "Вік і лік. Рецепти на всяку оздоровчу потребу від карпатського знатника Андрія Ворона".

Довгожитель поділився переліком своїх харчів щастя: