Потрібні не лише штурмовики. Найцікавіші вакансії ЗСУ в тилу і на передовій

Кого шукають найчастіше

На тлі повномасштабного вторгнення РФ людей в армії катастрофічно не вистачає. Вакансії у Збройних силах пропонують громадянам України та іноземним добровольцям, чоловікам і жінкам. Працювати можна як в тилу, так і на передовій.

Основними "рекрутерами" залишаються територіальні центри комплектування та соціальної підтримки - РТЦК та СП (колишні військкомати). Однак той, хто хоче знайти місце служби самотужки, може пошукати відповідні вакансії на сайтах з пошуку роботи, або ж звернутися напряму до конкретної бригади чи підрозділу.

Виходячи з наявних у мережі вакансій, найчастіше шукають просто "військовослужбовців", без уточнення тих чи інших вимог (окрім віку та фізичного здоров'я).

Водночас існують і більш "конкретні" та цікаві вакансії - розвідник, стрілець, снайпер, мінометник, гранатометник, оператор БПЛА, механік-водій танка, водій-електрик, санітар фельдшер, оператор РСЗВ, оператор БПЛА тощо.

Приклади цікавих вакансій

Чортківський РТЦК та СП шукає офіцера - командира роти БПЛА.

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Там же шукають стрільців, мінометників, артилеристів, розвідників, гранатометників і навіть снайперів.

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Військова частина А4741 також шукає багатьох людей на різні спеціальності.

Їм потрібні, зокрема: гранатометник, санітар-фельдшер, навідник бойової машини, механік-водій танка, водій-електрик, оператор РСЗВ, оператор ПТРК, оператор БПЛА та інші фахівці.

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Третя окрема штурмова бригада пропонує (на власному сайті) службу за контрактом і набирає людей на спеціальності: стрілець, зв'язківець, медик, сапер, командир танку, вогнеметник, оператор ПТРК, оператор СПГ, механік-водій, навідник БМП, оператор БПЛА та мінометник.

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Крім того, добровольців набирають на тилові вакансії: пожежника, водія категорії С, майстра ремонту озброєння, військового психолога, фрезерувальника, токаря, автоелектрика, офіцера морально-психологічного забезпечення, механіка технічного обслуговування бронетехніки та автомобільної техніки, кухаря, слюсаря по роботі з металом і ІТ-спеціаліста.

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Спеціалізовані ресурси

На тлі повномасштабного вторгнення РФ платформа з працевлаштування та рекрутингова агенція Lobby X запустила окремий сайт із військовими вакансіями.

Він дозволяє самостійно обрати підрозділ і посаду для несення служби (для цього достатньо надіслати резюме на бажану вакансію).

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Механізм військового рекрутингу працює:

для цивільних, які хочуть мобілізуватися

для чинних військовослужбовців, які можуть знайти посаду, більш релевантну їхньому досвіду та навичкам

При цьому портал співпрацює з військовими частинами напряму - передає відгуки на вакансії лише в той підрозділ, який обрав кандидат (без жодної взаємодії з ТЦК та СП).

На сайті представлені вакансії абсолютно різного профілю (як бойові, так і тилові).

Виходячи з наявних запитів, підрозділи ЗСУ потребують не тільки штурмовиків, але й відеографів, піарників, бізнес-аналітиків, UI/UX-дизайнерів, HR-менеджерів, IT-розробників, водіїв цивільного та військового транспорту, саперів, розвідників, снайперів, лікарів та інших спеціалістів.

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А ось пропозиції для цивільних осіб щодо роботи в тилу чи волонтерства можна знайти на сайті під відповідною назвою - "Робота в тилу".