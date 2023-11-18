Нужны не только штурмовики. Самые интересные вакансии ВСУ в тылу и на передовой

Кого ищут чаще всего

На фоне полномасштабного вторжения РФ людей в армии катастрофически не хватает. Вакансии в Вооруженных силах предлагают гражданам Украины и иностранным добровольцам, мужчинам и женщинам. Работать можно как в тылу, так и на передовой.

Основными "рекрутерами" остаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки - РТЦК и СП (бывшие военкоматы). Однако тот, кто хочет найти место службы самостоятельно, может поискать соответствующие вакансии на сайтах по поиску работы или обратиться напрямую в конкретную бригаду или подразделение.

Исходя из имеющихся в сети вакансий, чаще всего ищут просто "военнослужащих", без уточнения тех или иных требований (кроме возраста и физического здоровья).

В то же время существуют более "конкретные" и интересные вакансии - разведчик, стрелок, снайпер, минометчик, гранатометчик, оператор БПЛА, механик-водитель танка, водитель-электрик, санитар фельдшер, оператор РСЗО, оператор БПЛА и т.д.

Примеры интересных вакансий

Чертковский РТЦК и СП ищет офицера - командира роты БПЛА.

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Там же ищут стрелков, минометчиков, артиллеристов, разведчиков, гранатометчиков и даже снайперов.

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Военная часть А4741 также ищет многих людей по разным специальностям.

Им нужны, в частности: гранатометчик, санитар-фельдшер, наводчик боевой машины, механик-водитель танка, водитель-электрик, оператор РСЗО, оператор ПТРК, оператор БПЛА и другие специалисты.

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Третья отдельная штурмовая бригада предлагает (на собственном сайте) службу по контракту и набирает людей на специальности: стрелок, связист, медик, сапер, командир танка, огнеметчик, оператор ПТРК, оператор СПГ, механик-водитель, наводчик БМП, оператор БПЛА и минометчик.

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Кроме того, добровольцев набирают на тыловые вакансии: пожарного, водителя категории С, мастера ремонта вооружения, военного психолога, фрезеровщика, токаря, автоэлектрика, офицера морально-психологического обеспечения, механика технического обслуживания бронетехники и автомобильной техники, повара, слесаря по работе с металлом и ІТ-специалиста.

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Специализированные ресурсы

На фоне полномасштабного вторжения РФ платформа по трудоустройству и рекрутинговое агентство Lobby X запустила отдельный сайт с военными вакансиями.

Он позволяет самостоятельно выбрать подразделение и должность для несения службы (для этого достаточно отправить резюме на желаемую вакансию).

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Механизм военного рекрутинга работает:

для гражданских, желающих мобилизоваться

для действующих военнослужащих, которые могут найти должность, более релевантную их опыту и навыкам

При этом портал сотрудничает с воинскими частями напрямую - передает отзывы на вакансии только в то подразделение, которое избрал кандидат (без взаимодействия с ТЦК и СП).

На сайте представлены вакансии совершенно разного профиля (как боевые, так и тыловые).

Исходя из имеющихся запросов, подразделениям ВСУ нужны не только штурмовики, но и видеографы, пиарщики, бизнес-аналитики, UI/UX-дизайнеры, HR-менеджеры, IT-разработчики, водители гражданского и военного транспорта, саперы, разведчики, снайперы, врачи и другие специалисты.

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А вот предложения для гражданских лиц по работе в тылу или волонтерству можно найти на сайте под соответствующим названием - "Работа в тылу".