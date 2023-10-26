Коли військовозобов'язаним можуть блокувати банківські картки: пояснення юриста

Військовозобов'язаним чоловікам в Україні можуть блокувати банківські картки, якщо на них накладені штрафи, в тому числі, за неявку за повісткою.

Але блокування рахунків здійснюється на загальних підставах, розповіла у коментарі РБК-Україна розповіла юристка юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Валерія Шавлюк.

У яких випадках блокуються банківські рахунки

До військовозобов’язаних застосовуються загальні положення щодо порядку блокування банківських рахунків. Банківські установи мають право та у випадках, передбачених законом, зобов’язані застосовувати засоби захисту фінансової безпеки клієнта банку та заходи, призначені для дотримання законодавства та інших правових або регуляторних обмежень у використані банківського рахунку.

За загальними правилами блокування рахунків здійснюється у таких випадках:

За результатами фінансового моніторингу. На підставі рішення суду в цивільних, адміністративних та кримінальних проваджень. Під час виконавчого провадження.

Коли можуть заблокувати картку за результатами фінмоніторгну

Відповідно до законодавчих актів щодо здійснення банками фінансового моніторингу банківська установа після проведення належної перевірки фінансових операцій клієнта та відповідного рішення має право заморозити активи та зупинити фінансові операції клієнта банку за наявності підозри та/або достатніх підстав вважати, що такі грошові кошти:

не мають джерела підтвердження їх походження;

є результатом злочинної діяльності;

пов'язані чи стосуються фінансування тероризму;

по'вязані чи стосуються фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Зупинення таких підозрілих фінансових операцій здійснюється без попереднього повідомлення клієнта банку та строком на два робочих дні, а у випадку прийняття рішення про подальше зупинення – на строк до семи робочих днів. Такі дії банку можуть супроводжуватись повідомленням правоохоронних органів.

Після спливу строку зупинення проведення фінансових операцій або надходження інформації від правоохоронних органів або спеціально уповноваженого органу, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії, банк приймає рішення про поновлення проведення фінансових операцій або розмороження активів клієнта банку.

У яких випадках блокують картку на підставі рішення суду

У цивільних, адміністративних та кримінальних провадженнях арешт на кошти здійснюється як один із заходів забезпечення позову. Така постанова передається до виконавця для забезпечення її виконання в рамках провадження у загальному порядку.

Іншою підставою для блокування коштів є постанова про арешт коштів, винесена виконавцем в рамках виконавчого провадження на підставі судового рішення або постанови уповноваженого органу про накладання адміністративного стягнення.

"На підставі постанови про арешт коштів відповідна банківська установа зобов'язана накласти такий арешт. При цьому особа має право визначити один поточний рахунок для користування наявними на ньому грошовими коштами в розмірі не більше 13 400 гривень протягом одного календарного місяця", – зазначає юрист.

Для розблокування рахунку необхідно надати банку документ, що підтверджує сплату виконавчого провадження.

"Наприклад, у разі, якщо на військовозобов’язаного накладена постанова про адміністративне стягнення будь-якого характеру, у тому числі щодо виконання військових обов'язків, для зняття арешту особа має право сплатити штраф або оскаржити таку постанову у судовому порядку", – додає Валерія Шавлюк.

Якщо постанова про арешт коштів винесена на підставі рішення суду у визначеному законодавством порядку, така особа має право оскаржити її в апеляційному порядку.

Юрист додає: з травня у Верховній Раді України зареєстрований законопроект про внесення змін до Закону України "Про виконавче провадження", метою якого є забезпечення захисту прав військовослужбовців. Зміни стосуються дозволеного граничного розміру користування грошовими коштами на обраному поточному рахунку, якщо такими боржниками є військовослужбовці:

Збройних Сил України;

Державної спеціальної служби транспорту;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення.

Отже, процедура та порядок блокування рахунків військовозобов'язаних здійснюється на загальних підставах відповідно до чинного законодавства.