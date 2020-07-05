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Потопы на западе Украины: что известно на текущий момент (фото и видео)

STYLERПроисшествия    05.07.2020 - 15:42
Потопы на западе Украины: что известно на текущий момент (фото и видео)
Потопы на западе Украины 5 июля (фото: dsns.gov.ua)

Подтопленными остаются еще семь населенных пунктов

Последствия потопов в западных регионах Украины постепенно ликвидируют. По состоянию на 5 июля известно, что после сильных дождей, которые привели к масштабному наводнению, спасателям необходимо провести работы по ликвидации последствий потопов еще в 7 населенных пунктах. Что еще нужно сделать для устранения последствий мощных ливней – рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Итак, на данный момент подтопленными остаются семь населенных пунктов:

  • Черновицкая область – 5;
  • Львовская область – 1;
  • Тернопольская область – 1.

В ГСЧС сообщают, что в воде остаются пять зданий в Тернопольской области. Воду пока не откачали из 19 подвалов: Ивано-Франковская область -11, Тернопольская – 5, Львовская – 3. Также затоплены 74 приусадебных участка в Тернопольской (25), Черновицкой (45), Ивано-Франковской (2) и Львовской (2) областях.

Потопы на западе Украины: что известно на текущий момент (фото и видео)

Потопы на западе Украины: что известно на текущий момент (фото и видео)

Потопы на западе Украины: что известно на текущий момент (фото и видео)

Потопы на западе Украины 5 июля (фото: dsns.gov.ua)

Кроме того, после паводка разрушенными остаются 202,5 километров автодорог в Ивано-Франковской (201), Черновицкой (1,4) и Львовской (0,08) областях. Вода "унесла" 95 мостов.

"Силами ГСЧС с начала проведения работ спасено 478 человек, эвакуировано 721 человека, отселено 1324 человека и перевезено через подтопленные участки дорог 2565 человек", – рассказали спасатели.

Сейчас спасатели продолжают оказывать помощь людям.

Напомним, что ранее последствия ночного паводка на Закарпатье показали на фото.

Также мы писали, что украинцев предупредили об угрозе новых наводнений.

Ранее эксперт назвала причину потопа на Прикарпатье.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины ГСЧСнаводнениепотопы
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