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Потопи на заході України: що відомо на поточний момент (фото і відео)

STYLERПодії    05.07.2020 - 15:42
Потопи на заході України: що відомо на поточний момент (фото і відео)
Потопи на заході України 5 липня (фото: dsns.gov.ua)

Підтопленими залишаються ще сім населених пунктів

Наслідки потопів в західних регіонах України поступово ліквідують. Станом на 5 липня відомо, що після сильних дощів, які призвели до масштабної повені, рятувальникам необхідно провести роботи по ліквідації наслідків потопів ще в 7 населених пунктах. Що ще потрібно зробити для усунення наслідків потужних злив – розповіли в пресслужбі ДСНС.

Отже, на цей час підтопленими залишаються сім населених пунктів:

  • Чернівецька область – 5;
  • Львівська область – 1;
  • Тернопільська область – 1.

У ДСНС повідомляють, що у воді залишаються п'ять будівель в Тернопільській області. Воду поки не відкачали з 19 підвалів: Івано-Франківська область -11, Тернопільська – 5, Львівська – 3. Також затоплені 74 присадибних ділянки у Тернопільській (25), Чернівецькій (45), Івано-Франківській (2) і Львівській (2) областях.

Потопи на заході України: що відомо на поточний момент (фото і відео)

Потопи на заході України: що відомо на поточний момент (фото і відео)

Потопи на заході України: що відомо на поточний момент (фото і відео)

Потопи на заході України 5 липня (фото: dsns.gov.ua)

Крім того, після паводку залишаються зруйнованими 202,5 кілометрів автодоріг в Івано-Франківській (201), Чернівецькій (1,4) та Львівській (0,08) областях. Вода "забрала" 95 мостів.

"Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 людини, відселено 1324 людини та перевезено через підтоплені ділянки доріг 2565 осіб", – розповіли рятувальники.

Зараз рятувальники продовжують надавати допомогу людям.

Нагадаємо, що раніше наслідки нічного паводка на Закарпатті показали на фото.

Також ми писали, що українців попередили про загрозу нових повеней.

Раніше експерт назвала причину потопу на Прикарпатті.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новини України ДСНСповіньпотопы
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