Потопы и катастрофическое потепление: синоптики дали прогноз на 2020 год

Погодные условия в наступившем 2020 году в Украине приведут к новым температурным рекордам и увеличат количество аномалий. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАНУ Вера Балабух, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды института Вазира Мартазинова и самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань рассказали, какую погоду ожидать в 2020 году.

Как рассказал Леонид Горбань, по классификации Брюсова календаря наступил год Луны. После Нового года зима и заснежит, и заморозит.

"Весна в год Луны вначале очень холодная, до середины марта держатся сильные морозы. В апреле холодно и сыро, только в конце месяца станет ясно и тепло. Май – жаркий и засушливый, в середине более двух недель без осадков. Но эту сушь компенсируют два летних месяца, которые ожидаются прохладными из-за частых дождей, но не холодными, ведь солнце стоит высоко и греет хорошо. В августе картина поменяется – он будет засушливый, жаркий, в середине месяца опять две недели без дождей. Осень холодная и сырая: уже сентябрь, в отличие от предыдущих годов, окажется по-настоящему осенним, дождливым. В конце октября возможны заморозки, а во второй половине ноября – морозы. Но в начале октября после небольших дождей ждем 10 дней нежаркой, но сухой и приятной погоды. Декабрь – холодный, с дождями и снегом, но морозы небольшие", - считает Горбань.

Вера Балабух считает, что остановить потепление скоро станет нереально. А вот ученые считают, что сейчас на погоду влияют новые факторы, которых не было в прошлом, когда составлялся Брюсов календарь. И поэтому скептически относятся к расчетам, обещающим сильные морозы и обильные осадки, как спрогнозировал Леонид Горбань на 2020 год. Метеоролог уверена, что 2020 год будет во многом похож на предыдущий: нас ждет теплая зима, жаркое лето, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

"Процессы изменения климата в сторону потепления на нашей планете и в Украине усиливаются. Последние пять лет были самыми теплыми за весь период инструментальных наблюдений, а 2019 год, вероятно, окажется самым теплым годом. Наиболее опасными в этот период были волны тепла, которые наблюдались на всех континентах и привели не только к множеству новых температурных рекордов, но и к значительной смертности среди населения. В течении 2019 года в Европе было 5-6 мощных волн тепла, которые вызвали природные аномалии. В частности, во Франции летом наблюдалось две волны рекордного зноя, в июне температура впервые достигла 46 градусов по Цельсию. Погибло около 1,5 тысячи человек", - рассказала Вера Балабух.

К сожалению, частота и продолжительность волн тепла усиливается. Это связано с изменением атмосферной циркуляции и приводит к повышению температуры Мирового океана. По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), более 90% избыточного тепла, образовавшегося в результате изменения климата, хранится в океанах. В 2019 году теплосодержание океанов существенно увеличилось. Вода в Атлантическом океане, особенно в его северной части, прогрелась до глубины 700 м и более.

Океан (иллюстративное фото: pixeles)

В Украине в 2019 году также отмечалось несколько мощных волн тепла. Вследствие этого среднесуточная температура воздуха была на 10-15 градусов выше нормы. Июнь оказался самым теплым за период наблюдений, а в декабре отмечались летние температуры. Наиболее аномальной температура воздуха была в западных областях Украины.

Ученый разъяснила, что нагревает Мировой океан не повышенная солнечная активность, а человеческая деятельность, прежде всего продолжающийся выброс парниковых газов.

"Сейчас идет фаза уменьшения солнечной активности, которой должна была бы соответствовать фаза похолодания, но происходит наоборот, потому что человек влияет на перегрев Земли почти в 10 раз больше, чем природа. На протяжении последних пяти лет концентрация парниковых газов в атмосфере повысились до рекордных уровней, что свидетельствует о сохранении тенденции к потеплению в течение ближайших лет и, вероятно, десятилетий. Поэтому 2020 год, вероятно, не будет исключением. Нас ожидают новые волны тепла, резкие изменения температуры, дефицит осадков, жаркое лето, сильные ливни, грозы, град, шквалы", – резюмировала Балабух.

К сожалению, Украина попала в регионы, где на протяжении последних десятилетий температура растет очень быстрыми темпами, которые существенно превышают рост глобальной температуры. По прогнозам ученых, такие изменения будут только усиливаться, если человечество не примет необходимых мер. Поэтому в августе 2019 году ООН объявила чрезвычайную климатическую ситуацию, а в ноябре Европарламент провозгласил чрезвычайное климатическое состояние в Европе.

Вазира Мартазинова считает, что 2020 год в синоптическом плане будет похож на предыдущий. Ученая говорит, что украинцев ожидает мягкая зима, затяжная весна, жаркое лето и недостаток осадков. При этом ожидается больше ураганов и наводнений, причина которых кроется в изменении циркуляции воздуха.

"В течение каждого месяца будет большая неустойчивость температуры – от холода к теплу. Каждые 5-6 дней вероятны резкие перепады температуры воздуха, самые сложные регионы – это Карпаты и Западная Украина, но могут быть наводнения и в юго-восточных областях. При любых больших перепадах температуры, от тепла к холоду или от холода к теплу, всегда возникают синоптические стихийные ситуации. Поэтому можно сделать прогноз, что в наступившем году будет то же, что и в ушедшем", – анализирует Мартазинова.