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Прогноз погоды на Рождество: мокрый снег и похолодания до -9

Новости » Общество     05.01.2020 - 13:32
Прогноз погоды на Рождество: мокрый снег и похолодания до -9
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На большинстве территории Украины ожидается снег и мокрый снег

Погода в Украине на время рождественских праздников, 6-7 января, прогнозируется относительно теплая погода, временами ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха ночью опустится до -9, днем до +3. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 6 января

В понедельник ожидается погода без осадков с переменной облачностью. Температура воздуха днем составит -1 +3 градуса. Ночью ожидается в большинстве регионов от -1 до -5 градусов, в Черновицкой области температура ночью опустится до -9 градусов. Ветер будет умеренным 3-8 м/с, в южных областях 5-10 м/с.

Прогноз погоды на Рождество: мокрый снег и похолодания до -9

Прогноз на 7 января

Во вторник в центральных, северных и западных областях ночью ожидается снег, днем мокрый снег. На юге и востоке переменная облачность. Температура воздуха днем составит -1 +2 градуса на всей территории Украины. Ночью прогнозируют -1 -3 на севере, -3 -5 в центре, на юге и востоке, в западных регионах ожидается до -9 ночью.

Прогноз погоды на Рождество: мокрый снег и похолодания до -9

Напомним, днями в Украине объявили открытым снеголавинный сезон. Высокая вероятность схождения лавин наблюдается в западных областях.

Также РБК-Украина писало, что 5 января, будет облачная погода, практически на всей территории страны ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха днем составит 0 +2 градуса.

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