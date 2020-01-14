Потоп в Ocean Plaza: під час евакуації від водіїв вимагали оплатити паркування

Ocean Plaza у Києві затопило (фото: колаж РБК-Україна)

В Ocean Plaza під час потопу вимагали оплатити паркування

У Києві торговий центр Ocean Plaza залило гарячою водою. Інцидент стався вчора, 13 січня. Зараз стало відомо про те, що під час евакуації від водіїв, які були на парковці, вимагали сплатити час стоянки. Про це заявив гонщик і волонтер Олексій Мочанов на своїй сторінці в Facebook.

Мочанов запевняє, що дана інформація у нього з'явилася від надійних джерел, і він не сумнівається у її правдивості, хоча сам в це вірити відмовляється.

Скріншот з Facebook

Він говорить, що в даний час невідомо, чи проводилися якісь навчання для персоналу і орендарів торгового центру на випадок форс-мажорів та інших надзвичайних ситуацій.

Також його цікавить, чи проводяться спеціальні навчання на випадок евакуації і чи знає персонал, що потрібно робити в подібних випадках. Волонтер зазначив, що під час потопу в Ocean Plaza були люди, які намагалися розбити вітрини щоб вибратися назовні.

"Якби там був один чоловік із зброєю, і в стані афекту спробував би "розстріляти скло", щоб вирватися назовні - скільки б лиха могла накоїти куля, яка полетіла через скло назовні?", - написав Мочанов.

Користувачі мережі також прокоментували інцидент.

Десь рік тому я була в Осеап Plaza, і раптом оголосили пожежну тривогу, задимлення не було. Але по гучномовному настійно вимагали покинути ТЦ. Я вийшла на паркінг, як і багато людей і поспішила до своєї машини. Так от з паркування нікого не випускали, брали гроші, зібралася велика черга з машин на виїзд, хоча був будній день, люди нервували тому що по гучномовному продовжували настоятель вимагати покинути ТЦ у зв'язку з пожежею;

Моя знайома з дворічною дитиною ледве врятувалася - насилу вибили вікно... пошкоджена рука осколками, опіки ніг... Дитину несла на руках, у неї травм немає;

А це звичайне жлобство і нерозторопність системи;

Люди додивилися кіно не знаючи, що відбувається на 1 поверсі... їх ніхто не евакуював.

Скріншоти з Facebook