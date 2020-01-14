Потоп в Ocean Plaza: під час евакуації від водіїв вимагали оплатити паркування

В Ocean Plaza під час потопу вимагали оплатити паркування
У Києві торговий центр Ocean Plaza залило гарячою водою. Інцидент стався вчора, 13 січня. Зараз стало відомо про те, що під час евакуації від водіїв, які були на парковці, вимагали сплатити час стоянки. Про це заявив гонщик і волонтер Олексій Мочанов на своїй сторінці в Facebook.
Мочанов запевняє, що дана інформація у нього з'явилася від надійних джерел, і він не сумнівається у її правдивості, хоча сам в це вірити відмовляється.
Скріншот з Facebook
Він говорить, що в даний час невідомо, чи проводилися якісь навчання для персоналу і орендарів торгового центру на випадок форс-мажорів та інших надзвичайних ситуацій.
Також його цікавить, чи проводяться спеціальні навчання на випадок евакуації і чи знає персонал, що потрібно робити в подібних випадках. Волонтер зазначив, що під час потопу в Ocean Plaza були люди, які намагалися розбити вітрини щоб вибратися назовні.
"Якби там був один чоловік із зброєю, і в стані афекту спробував би "розстріляти скло", щоб вирватися назовні - скільки б лиха могла накоїти куля, яка полетіла через скло назовні?", - написав Мочанов.
Користувачі мережі також прокоментували інцидент.
Скріншоти з Facebook