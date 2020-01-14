Новый провал: что изменилось за ночь возле затопленного Ocean Plaza в Киеве

Ocean Plaza в Киеве затопило кипятком (фото: коллаж РБК-Украина)

Возле Ocean Plaza в Киеве появился новый провал

В Киеве затопило торговый центр Ocean Plaza, который находится возле станции метро "Лыбидская". Инцидент произошел в понедельник, 13 января, из-за прорыва теплотрассы на улице Антоновича, 176. На дороге провалился асфальт, но этот провал оказался не единственным. Об этом сообщает Информатор.

Сегодня, 14 января, утром коммунальщики вскрыли тепломагистраль, достали цементные блоки и разрезали часть поврежденной трубы. При этом работы проходили всю ночь.

ЧП возле Ocean Plaza в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Когда все работы по замене труб будут закончены, планируется, что на этом участке дороги полностью снимут все покрытие и положат новый асфальт.

ЧП возле Ocean Plaza в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

При этом ночью произошел новый провал. Под землю ушли асфальт и часть тротуарной плитки со стороны входа в "Ашан", а из ямы шел пар. Возле кафе "Руккола", которое стоит рядом с Ocean Plaza, разбиты стекла.

ЧП возле Ocean Plaza в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Территорию, которая прилегает к Ocean Plaza, оградили лентой. Охрана торгового центра наблюдает за тем, чтобы никто не ходил возле аварийного участка.

ЧП возле Ocean Plaza в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Известно, что в инциденте пострадало девять человек, которые были в торговом центре и в маршрутке, провалившейся под асфальт.

ЧП возле Ocean Plaza в Киеве (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

В КГГА сообщили, что трубопровод прорвало по причине износа, ведь его проложили еще в 1978 году. Жителей соседних домов успокоили, что они не останутся без горячей воды.