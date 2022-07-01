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Уменьшение соленого может продлить жизнь: как определить продукты со "скрытой" солью

Продукты, которым лучше без соли (коллаж РБК-Украина)
Автор: Никита Мельников

Многие украинцы не представляют своей жизни без соли. Но не все знают норму употребления соли в день - а это всего чайная ложка во всех видах продуктов! При этом полный отказ от приправы также чреват проблемами со здоровьем.

Styler решил напомнить о том, почему избыток соли - это плохо, какие продукты не стоит досаливать и чем заменить избыток соли.

Почему злоупотребление солью так опасно?

По словам врачей, соль приводит к повышению давления, избытку натрия, задержке воды в организме, что в свою очередь вызывает проблемы с почками.

Кроме проблем с сердечно-сосудистой системой и внутренними органами, избыток натрия приводит к уменьшению количества кальция в организме.

Большинство ежедневных продуктов уже имеют в своем составе соль

Учитывая этот факт, следует знать количество соли на 100 граммов продукта. По словам врача Маргариты Гуркало, удовлетворительным количеством соли является менее 0,3 грамма на 100 граммов продукта.

Приемлемым количеством является 0,3-1,5 грамма на 100 граммов продукта. Но злоупотреблять такими продуктами не следует.

Критическим количеством является 1,5 грамма и более на 100 граммов продукта. Такие продукты вообще не желательно употреблять.

Не злоупотребляйте солеными продуктами (фото: pixabay)

Эти продукты содержат большое количество соли:

  • соевый соус
  • бекон и колбасы, сосиски
  • кетчуп
  • соленья и закрутки
  • анчоусы
  • чипсы и снеки
  • готовые маринады
  • копчености
  • готовые соусы в упаковке
  • супы быстрого приготовления
  • готовые смеси специй

Чем заменить соль в приготовлении блюд?

Вот некоторые советы: вместо соли добавляйте в пищу ароматные травы, сушеные овощи и зелень, чеснок, лук, карри, бальзамический уксус, ароматные перцы, корицу, имбирь, свежую зелень, вино, пиво, сидр.

Для удачного маринада без соли можно использовать лимонный сок, йогурты с ароматным перцем, чили, имбирь.

Отказываться от соли полностью - вредно

Узнав о том, что соль может привести к плохим последствиям, можно решить отказаться от нее. Но делать так не стоит.

Ранее мы писали, что произойдет с организмом, если отказаться от соли на 10 дней.

Также эксперты наконец определились, можно ли засаливать и консервировать с использованием йодированной соли.

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соль