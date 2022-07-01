Зменшення солоного може продовжити життя: як визначити продукти з "прихованою" сіллю

Багато українців не уявляють свого життя без солі. Але не всі знають норму вживання солі в день - а це всього чайна ложка у всіх видах продуктів! При цьому повна відмова від приправи також загрожує проблемами зі здоров'ям.
Styler вирішив нагадати про те, чому надлишок солі - це погано, які продукти не варто досолювати і чим замінити надлишок солі.
За словами лікарів, сіль призводить до підвищення тиску, надлишку натрію, затримки води в організмі, що своєю чергою викликає проблеми з нирками.
Крім проблем з серцево-судинною системою і внутрішніми органами, надлишок натрію призводить до зменшення кількості кальцію в організмі.
З огляду на цей факт, слід знати кількість солі на 100 грамів продукту. За словами лікарки Маргарити Гуркало, задовільною кількістю солі є менше 0,3 грама на 100 грамів продукту.
Прийнятною кількістю є 0,3-1,5 грама на 100 грамів продукту. Але зловживати такими продуктами не слід.
Критичною кількістю є 1,5 грама і більше на 100 грамів продукту. Такі продукти взагалі не бажано вживати.
Не зловживайте солоними продуктами (фото: pixabay)
Ось деякі поради: замість солі додавайте в їжу ароматні трави, сушені овочі і зелень, часник, цибуля, каррі, бальзамічний оцет, ароматні перці, корицю, імбир, свіжу зелень, вино, пиво, сидр.
Для вдалого маринаду без солі можна використовувати лимонний сік, йогурти з ароматним перцем, чилі, імбир.
Дізнавшись про те, що сіль може призвести до поганих наслідків, можна вирішити відмовитися від неї. Але робити так не варто.
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