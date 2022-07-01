Зменшення солоного може продовжити життя: як визначити продукти з "прихованою" сіллю

Чому зловживання сіллю так небезпечно?

За словами лікарів, сіль призводить до підвищення тиску, надлишку натрію, затримки води в організмі, що своєю чергою викликає проблеми з нирками.

Крім проблем з серцево-судинною системою і внутрішніми органами, надлишок натрію призводить до зменшення кількості кальцію в організмі.

Більшість щоденних продуктів вже мають у своєму складі сіль

З огляду на цей факт, слід знати кількість солі на 100 грамів продукту. За словами лікарки Маргарити Гуркало, задовільною кількістю солі є менше 0,3 грама на 100 грамів продукту.

Прийнятною кількістю є 0,3-1,5 грама на 100 грамів продукту. Але зловживати такими продуктами не слід.

Критичною кількістю є 1,5 грама і більше на 100 грамів продукту. Такі продукти взагалі не бажано вживати.

Не зловживайте солоними продуктами (фото: pixabay)

Ці продукти містять велику кількість солі:

соєвий соус

бекон і ковбаси, сосиски

кетчуп

соління і закрутки

анчоуси

чіпси і снеки

готові маринади

копченості

готові соуси в упаковці

супи швидкого приготування

готові суміші спецій

Чим замінити сіль в приготуванні страв?

Ось деякі поради: замість солі додавайте в їжу ароматні трави, сушені овочі і зелень, часник, цибуля, каррі, бальзамічний оцет, ароматні перці, корицю, імбир, свіжу зелень, вино, пиво, сидр.

Для вдалого маринаду без солі можна використовувати лимонний сік, йогурти з ароматним перцем, чилі, імбир.

Відмовлятися від солі повністю - шкідливо

Дізнавшись про те, що сіль може призвести до поганих наслідків, можна вирішити відмовитися від неї. Але робити так не варто.