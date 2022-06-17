Что случится с организмом, если отказаться от соли всего на 10 дней

Избыток соли безусловно вредит нашему организму, но и у любителей поэкспериментировать с отказом от этой специи могут возникнуть проблемы. Так как же отреагирует ваше тело на последствия отказа от этого важного продукта?

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora .

Зачем человеку соль?

По словам медика, натрий в соли является необходимым питательным веществом для усвоения организмом питательных веществ, движения мышц, нервной системы, сердечно-легочной функции и метаболизма.

Основным компонентом соли является хлорид натрия, из которого 39% составляет натрий и 61% хлор. Соль составляет около 0,5% массы тела человека.

В организме соль расщепляется на ионы натрия и хлорида. Натрий поддерживает баланс внутриклеточной и внеклеточной жидкости и помогает регулировать работу нервов и мышц.

Что произойдет, если не потреблять соль в течение 10 дней?

Если вы не едите соль в течение 10 дней , осмотическое давление внутри и снаружи клеток будет нарушенным, вода будет попадать в клетки, вызывая отек клеток и возможен их разрыв.

"В это время чаще всего наблюдаются такие симптомы, как отек мозга. В легких случаях наблюдаются нарушения сознания, включая усталость, головокружение, вялость и транс. В тяжелых случаях возможен шок, кома и даже смерть", - предупредила медик.

Сколько соли можно съедать в день