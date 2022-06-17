Что случится с организмом, если отказаться от соли всего на 10 дней
Избыток соли безусловно вредит нашему организму, но и у любителей поэкспериментировать с отказом от этой специи могут возникнуть проблемы. Так как же отреагирует ваше тело на последствия отказа от этого важного продукта?
Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.
Зачем человеку соль?
По словам медика, натрий в соли является необходимым питательным веществом для усвоения организмом питательных веществ, движения мышц, нервной системы, сердечно-легочной функции и метаболизма.
Основным компонентом соли является хлорид натрия, из которого 39% составляет натрий и 61% хлор. Соль составляет около 0,5% массы тела человека.
В организме соль расщепляется на ионы натрия и хлорида. Натрий поддерживает баланс внутриклеточной и внеклеточной жидкости и помогает регулировать работу нервов и мышц.
Что произойдет, если не потреблять соль в течение 10 дней?
Если вы не едите соль в течение 10 дней, осмотическое давление внутри и снаружи клеток будет нарушенным, вода будет попадать в клетки, вызывая отек клеток и возможен их разрыв.
"В это время чаще всего наблюдаются такие симптомы, как отек мозга. В легких случаях наблюдаются нарушения сознания, включая усталость, головокружение, вялость и транс. В тяжелых случаях возможен шок, кома и даже смерть", - предупредила медик.
Сколько соли можно съедать в день
Так, рекомендуемая ВОЗ норма потребления натрия для взрослых составляет 2 грамма в день, что эквивалентно 5 граммам соли. Это содержимое примерно одной чайной ложки.
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