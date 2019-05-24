Потоки воды с ледяной коркой: еще один город ушел под воду. Видео

От урагана пострадал город Збараж, районный центр в Тернопольской области. Видео последствий стихии, которая пронеслась по Украине в пятницу, 24 мая, опубликовал депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

К слову, от сильного проливного дождя с градом досталось и жителям Харькова. Жители города публикуют видео с бродяими по колено в воде людьми и с плывущими автомобилями по улицам города.

"Город Збараж (райцентр возле Тернополя) накрыло проливными дождями, молниями и засыпало градом, автомобили почти плывут по центральным улицам", - пишет Зинкевич.

Ливень с градом затопил Збараж под Терополем (видео: facebook.com/igor.zinkevych)

Также в сети публикуют фото последствий стихии в Тернопольской области.

Ливень с градом затопил Збараж под Теронополем (фото: facebook.com/igor.zinkevych)

К слову, небывалое наводнение в Западной Украине показали с высоты птичьего полета - вышедшие из берегов реки продолжают затапливать окрестности.

Напомним, ранее мы писали о том, что города на Прикарпатье из-за сильных дождей превратились в реки.