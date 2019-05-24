Люди бродили по колено в воде: Харьков затопило и засыпало градом. Видео

Харьков затопило ливнем и засыпало градом (коллаж: РБК-Украина)

Харьков сильно пострадал от урагана

Ураган с ливнем и градом пронесся по еще одному украинскому городу. В пятницу, 24 мая, от непогоды серьезно пострадал Харьков. Жители города выкладывают в сеть фото и видео с жуткими последствиями стихии, которая превратила улицы крупного города в реки.

На улице Ярославской все сплошь залито ливнем - люди бродят по колено в воде, а автомобили утонули по самые фары.

Харьков затопило ливнем и засыпало градом (видео: YouTube/Oliver Stanford)

А подобную картину сегодня можно было наблюдать на "Центральном рынке" города.

Харьков затопило ливнем и засыпало градом (видео: YouTube/Sanamura_Kh)

Харьков затопило ливнем и засыпало градом (фото: instagram.com)

Кроме проливного дождя некоторые районы города еще и засыпало сильнейшим градом.

Харьков затопило ливнем и засыпало градом (видео: YouTube/Sanamura_Kh)

Харьков затопило ливнем и засыпало градом (фото: facebook.com)

К слову, небывалое наводнение в Западной Украине показали с высоты птичьего полета - вышедшие из берегов реки продолжают затапливать окрестности.

Напомним, ранее мы писали о том, что города на Прикарпатье из-за сильных дождей превратились в реки.

Также сообщалось, что ураган со смерчем, который недавно пронесся страной, удалось зафиксировать на видео жителям Украины из разных областей.