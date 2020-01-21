Как не потерять землю: кому нужно сделать новые документы

Земля в Украине (фото: pixabay.com)

Эксперт рассказала, как не потерять земельный участок в Украине

Приватизация земельных участков в Украине началась еще в 90-х годах, когда выдавались первые земельные участки личного крестьянского хозяйства в бесплатную собственность.

Позже был указ президента о том, что нужно ускорить реформирование аграрного комплекса. После этого началась приватизация земельных участков. Правом собственности на землю тогда был государственный акт.

По словам заместителя начальника управления агропромышленного развития ЛОГА Татьяны Борушок, разгосударствление происходило без надлежащей инвентаризации.

Первые земельные участки по сертификатам присоединились в обращение к предыдущим, которые были бесплатно предоставлены. Их продавали без сертификатов за бесценок. Поэтому в 2001 году была приостановлена продажа земельных участков, или как их еще называли земельные доли или паи, на которые были заверены те сертификаты.

По словам Борушок, на земельные доли, удостоверенные сертификатами, до сих пор существует мораторий. При этом те же земельные участки, которые были бесплатно предоставлены, продаются свободно.

Людям необходимо обменять сертификаты и сделать пай земельным участком с кадастровым номером. Без этих документов землю продать будет невозможно.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон, в котором говорится, что каждый, кто имеет сертификат, должен оформить право собственности на участок. Если этого не сделать до 2025 года, то будет считаться, что человек отказался от земельного участка. Все перейдет в коммунальную собственность местному совету или объединенным территориальным общинам.