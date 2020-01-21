ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Як не втратити землю: кому потрібно зробити нові документи

STYLERЖиття    21.01.2020 - 07:09
Як не втратити землю: кому потрібно зробити нові документи
Земля в Україні (фото: pixabay.com)

Експерт розповіла, як не втратити земельну ділянку в Україні

Приватизація земельних ділянок в Україні почалася ще в 90-х роках, коли видавалися перші земельні ділянки особистого селянського господарства в безоплатну власність.

Пізніше був указ президента про те, що потрібно прискорити реформування аграрного комплексу. Після цього почалася приватизація земельних ділянок. Правом власності на землю тоді був державний акт.

За словами заступника начальника управління агропромислового розвитку ЛОДА Тетяни Борушок, роздержавлення відбувалося без належної інвентаризації.

Перші земельні ділянки за сертифікатами приєдналися до звернення до попередніх, які були безкоштовно надані. Їх продавали без сертифікатів за безцінь. Тому в 2001 році був припинений продаж земельних ділянок, або як їх ще називали земельні частки чи паї, на які були завірені сертифікати.

За словами Борушок, на земельні частки, які засвідчені сертифікатами, досі існує мораторій. При цьому ті ж самі земельні ділянки, які були безкоштовно надані, продаються вільно.

Людям необхідно обміняти сертифікати і зробити пай земельною ділянкою з кадастровим номером. Без цих документів землю продати буде неможливо.

З 1 січня 2019 року набув чинності закон, в якому йдеться, що кожен, хто має сертифікат, повинен оформити право власності на ділянку. Якщо цього не зробити до 2025 року, то буде вважатися, що людина відмовилась від земельної ділянки. Все перейде в комунальну власність місцевій раді або об'єднаним територіальним громадам.

У Раді можуть укласти новий меморандум щодо ринку землі Аграрії ініціювали проведення всеукраїнського віча
Новини України земляРынок земли
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся