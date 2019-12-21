У президента назвали причину необходимости проведения земельной реформы

Фото: Роман Лещенко (AgroPortal)

Землю передадут общинам в рамках реформы децентрализации

Необходимость проведения земельной реформы заключается в реализации реформы децентрализации. Об этом заявил представитель президента по вопросам земельной реформы Роман Лещенко в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

Благодаря этому, по словам Лещенко, часть земли государственной собственности будет передана местным общинам.

"Почему земельный вопрос сегодня важнейший для нашей страны? Он важен в первую очередь с точки зрения реформы децентрализации органов местного самоуправления. Президент в контексте земельной реформы первично хочет реализовать то, что земля, которая находится сегодня в государственной собственности, и распорядителем которой является Госгеокадастр...президент считает, что сегодня любой орган, государство не является эффективным собственником... 28 лет независимости доказали нам этот факт", - сказал Лещенко.

Он добавил, что на сегодня Украина имеет в наличии для продажи 7 миллионов 600 тысяч гектаров государственной земли.

"Это та земля, которая осталась. Мы хотим передать ее общинам. Мы хотим не продать, а передать в общины. Потому что люди на местах лучше знают", - подчеркнул Лещенко.

Напомним, по словам Лещенко, за годы моратория на продажу земли в частные руки из государственной собственности были выведены около 3 миллионов гектаров земли.

Также отметим, что по словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, объем земли для продажи в одни руки может составить менее 10 тысяч гектаров. Также обсуждаются варианты более существенного уменьшения.