ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У президента назвали причину необходимости проведения земельной реформы

Новости » Общество     21.12.2019 - 03:10
У президента назвали причину необходимости проведения земельной реформы
Фото: Роман Лещенко (AgroPortal)

Землю передадут общинам в рамках реформы децентрализации

Необходимость проведения земельной реформы заключается в реализации реформы децентрализации. Об этом заявил представитель президента по вопросам земельной реформы Роман Лещенко в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина", передает РБК-Украина.

Благодаря этому, по словам Лещенко, часть земли государственной собственности будет передана местным общинам.

"Почему земельный вопрос сегодня важнейший для нашей страны? Он важен в первую очередь с точки зрения реформы децентрализации органов местного самоуправления. Президент в контексте земельной реформы первично хочет реализовать то, что земля, которая находится сегодня в государственной собственности, и распорядителем которой является Госгеокадастр...президент считает, что сегодня любой орган, государство не является эффективным собственником... 28 лет независимости доказали нам этот факт", - сказал Лещенко.

Он добавил, что на сегодня Украина имеет в наличии для продажи 7 миллионов 600 тысяч гектаров государственной земли.

"Это та земля, которая осталась. Мы хотим передать ее общинам. Мы хотим не продать, а передать в общины. Потому что люди на местах лучше знают", - подчеркнул Лещенко.

Напомним, по словам Лещенко, за годы моратория на продажу земли в частные руки из государственной собственности были выведены около 3 миллионов гектаров земли.

Также отметим, что по словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, объем земли для продажи в одни руки может составить менее 10 тысяч гектаров. Также обсуждаются варианты более существенного уменьшения.

В Раде объяснили, почему закон о рынке земли заработает лишь в конце 2020 года Комитет не будет рассматривать закон о рынке земли в закрытом режиме, - Разумков
Новости Украины продажа землиземельная реформа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь