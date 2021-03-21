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Как не потерять свою землю в Крыму: подробная инструкция

Автор: Styler

В субботу, 20 марта, в оккупированном Крыму вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам владеть землей. При этом по состоянию на апрель 2020 года, более 11 тысяч участков, которые подпадают под действие закона, принадлежали иностранцам, а большинство из них - гражданам Украины.

Украинцы имеют все права отстаивать свою землю. Представительство президента Украины в Крыму рассказало, как это сделать на своей странице в Facebook.

Что нужно сделать, чтобы не потерять участок в Крыму

  • Первое, что необходимо сделать - это собрать документы, которые подтверждают право собственности в соответствии с законодательством Украины и подтверждают процедуру изъятия земельного участка оккупационными властями.
  • Далее нужно обратиться в прокуратуру АР Крым с сообщением о факте изъятия земельного участка, где зарегистрируют уголовное производство по факту совершения уголовного преступления на территории временно оккупированного Крыма.
  • Сотрудничество с прокуратурой АР Крым для направления материалов в Офис Прокурора международного уголовного суда для проведения расследования ситуации в Украине, ведь действия оккупационных властей является военным преступлением согласно статье 8 Римского Устава.
  • Отправить индивидуальную жалобу в Европейский суд по правам человека, поскольку государство-оккупант нарушает право на мирное владение имуществом, гарантированное статьей 1 Протокола 1 к Европейской Конвенции по правам человека.

Инфографика (facebook.com/ppu.gov.ua)

Напомним, в сети показали фото, как оккупанты вакцинируют жителей Крыма российским препаратом "Спутник".

Ранее в сети показали дефицит товаров первой необходимости.

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