Як не втратити свою землю в Криму: докладна інструкція

У суботу, 20 березня, в окупованому Криму набрав чинності указ про заборону іноземним громадянам володіти землею. При цьому станом на квітень 2020 року, понад 11 тисяч ділянок, які підпадають під дію закону, що належали іноземцям, а більшість з них - громадянам України.
Українці мають усі права відстоювати свою землю. Представництво президента України в Криму розповіло, як це зробити на своїй сторінці в Facebook.
Що потрібно зробити, щоб не втратити ділянку в Криму
Перше, що необхідно зробити - це зібрати документи, які підтверджують право власності відповідно до законодавства України та підтверджують процедуру вилучення земельної ділянки окупаційною владою.
Далі потрібно звернутися в прокуратуру АР Крим з повідомленням про факт вилучення земельної ділянки, де зареєструють кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення на території тимчасово окупованого Криму.
Співпраця з прокуратурою АР Крим для направлення матеріалів в Офіс Прокурора міжнародного кримінального суду для проведення розслідування ситуації в Україні, адже дії окупаційної влади є військовим злочином відповідно до статті 8 Римського Статуту.
Відправити індивідуальну скаргу в Європейський суд з прав людини, оскільки держава-окупант порушує право на мирне володіння майном, гарантоване статтею 1 Протоколу 1 до Європейської Конвенції з прав людини.
Інфографіка (facebook.com/ppu.gov.ua)
Нагадаємо, в мережі показали фото, як окупанти вакцинують жителів Криму російським препаратом "Спутник".